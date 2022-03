C’è posta per te, tutti pazzi per Christian Foderà: chi è e il profilo Instagram

Il giovane siciliano ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori per la sua educazione e per il suo aspetto fisico

Tutti pazzi per Christian Foderà, il giovane 19enne che ha C’è posta per te ha dato una lezione di vita al padre e a moltissime persone, dimostrando che – grazie anche alle dritte di Maria De Filippi – nella vita è forte non chi alza la voce, sbatte i tacchi e se ne va, bensì chi resta e coraggiosamente affronta le situazioni. Nel programma il ragazzo, che cura il suo corpo in modo impeccabile andando in palestra tutti i giorni, è stato chiamato da suo padre, Giovanni, che è stato assente da quando è nato.

Christian è nato quando Giovanni aveva 22 anni. All’epoca l’uomo non ne volle sapere del figlio, anche perché il frutto d’amore venne concepito assieme a una donna con la quale lo stesso Giovanni aveva tradito la fidanzata. Ritenne quindi la dolce attesa un ostacolo nella sua vita, limitandosi a pagare il mantenimento, ma non garantendo mai la sua presenza. Così Christian, di fatto, è cresciuto orfano della figura paterna che ora ha compreso i suoi errori e spera che il figlio lo possa perdonare.

Così Giovanni al figlio non appena ha messo piede nello studio di C’è posta per te:

“Ti chiedo perdono per il male che ti ho procurato in questi anni. Ti ho reso orfano, ma un padre lo avevi. In quel periodo non ero maturo per prendermi grandi responsabilità. Ti chiedo perdono perché sono stato assente nei momenti più delicati della tua vita e so che ne hai avuti tantissimi. Ormai sono passati tanti anni, sono un uomo diverso, sono cresciuto, sono responsabile, sono padre. Vorrei che tu mi dessi una possibilità e che magari, con il passare del tempo, tu mi chiamassi papà. La tua indifferenza mi fa stare male, ma ci sta, è giusto che sia così. Ho perso 19 anni della tua vita, non ne voglio perdere più. Ho un peso addosso che voglio togliermi”.

Christian, a differenza di quanto avrebbero fatto quasi tutte le persone al suo posto, ha mostrato un’invidiabile maturità e lucidità, condita da educazione, pacatezza e cordialità:

“La mia infanzia senza un padre non l’ho vissuta bene, è stato terribile. Ricordo che mia madre ha cercato di darmi di tutto, a differenza tua. Ricordo ogni festa del papà passata da solo. Una volta, era la festa del papà, le maestre alle elementari ci avevano chiesto di fare un regalo a papà. Tutti i miei compagni lo fecero e io pure. Ho passato tutto il giorno ad aspettarti con quel regalo tra le mani, ma non sei venuto. Da allora, non ricordo nulla: la tua faccia, la tua voce, il tuo nome, nulla. Non sento nulla, solo indifferenza. Non sono arrabbiato, ma solo deluso. Quanto alla rabbia, non meriti neanche quella”.

Christian ha quindi aggiunto di credere che suo padre sia “un vigliacco” per il comportamento dimostrato. A questo punto è intervenuta la padrona di casa di C’è posta per te, Maria De Filippi, invitando il 19enne a pensare che se avesse aperto la busta avrebbe dato una dimostrazione di coraggio. Perché, ha ragionato sempre la conduttrice pavese, è molto più semplice andare via piuttosto che restare. Dall’altro lato Maria ha sottolineato di comprendere le ragioni profonde di un ragazzo nella sua situazione. Il discorso ha fatto breccia in Christian che, dal non voler assolutamente aprire la busta, ha cominciato ad avere delle incertezze sulla scelta da fare.

A far eco a Maria c’è stato papà Giovanni: “Lo so, non ho giustificazioni, ma ora non ho più 22 anni, ne ho 42. Sono cresciuto, possiamo ricominciare. Non sentirti responsabile. Il fatto che sia venuto qui rischiando il mio lavoro è il minimo, rispetto alla sofferenza che hai vissuto in questi anni. Sei bellissimo lo sai? Ti guardo e penso a cosa mi sono perso”. “Va bene, apriamo la busta”, la scelta definitiva di Christian, che si è poi stretto a Giovanni in un lungo e affettuoso abbraccio.

Chi è Christian Foderà di C’è posta per te

Christian Foderà abita a Palermo, ha 19 anni e frequenta il liceo. Ha una fortissima passione per la palestra e in un futuro non troppo lontano, ossia al termine degli studi liceali, ha intenzione di trasformare la sua passione in un lavoro. Infatti ha l’obbiettivo di diventare un personal trainer. Nel corso dell’ospitata nel programma di Canale Cinque ha rivelato di essere fidanzato.

Dopo essere apparso a C’è posta per te, moltissime telespettatrici giovani, su Twitter, hanno ricoperto di complimenti il giovanotto, andando a caccia del suo profilo Instagram.