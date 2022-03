C’è posta per te, Marco: storia da pugno nello stomaco, la lezione di Maria

Storia intricata quella di Marco, 27 anni, e sua madre a C’è posta per te. Quest’ultima, da quasi quindici anni ha rapporti rarissimi con il figlio, che ha sollevato un muro. La vicenda familiare è da pugno dello stomaco: la donna si è messa assieme a un uomo all’età di soli 11 anni, è rimasta incinta per la prima volta a 13 anni (è nata Rosa, presente in trasmissione al suo fianco) e la seconda a 16 anni (è nato Marco). In famiglia, però, si respirava un clima violento perché il padre di Rosa e Marco picchiava spesso la moglie la quale, quando i figli erano quasi adolescenti, ha deciso di lasciarlo e trasferirsi da Pescara a Napoli.

All’epoca, Rosa decise di seguire la mamma mentre Marco restò a Pescara. Aveva soli 12 anni e non volle lasciare gli amici. Al genitore fu una soluzione che andò bene tutto sommato: “Dovevo lavorare, alla fine mi è stato anche bene che lui restasse a Pescara. Non perché non gli volessi bene, ma era un momento difficile”.

A sette mesi dal trasferimento a Napoli, la donna è rimasta incinta di un altro uomo, fatto che ha ulteriormente fatto precipitare i rapporti tra madre e figlio. Sono poi passati anni, Marco è cresciuto e ha incontrato Carmen, la sua attuale compagna dalla quale ha avuto due figli. La ragazza ha provato a fare da ponte tra il fidanzato e la madre.

“Se fosse capitato a me, avrei preso i miei figli e li avrei portati via. Punto. Non le do torto sul fatto che se ne sia andata, la capisco, è il dopo che pesa”, ha spiegato Marco in trasmissione, mostrando pacatezza, educazione e lucidità. Il giovane non è riuscito a perdonare il fatto di essere stato abbandonato in tenera età. La madre ha ammesso le sue colpe, ma ha anche chiesto comprensione al figlio, ricordandogli l’inferno familiare in cui ha vissuto per anni, dove le botte prese dall’ex marito sono state tante.

“Non mi viene spontaneo chiamarla ora, ho sempre voluto evitare questi discorsi perché mi facevano male”, ha ammesso candidamente il ragazzo. A questo punto ha preso tra le mani il pallino del gioco Maria De Filippi, come al solito acutissima nel leggere le situazioni e nel riuscire a scioglierle, trovando chiavi di lettura profonde, non banali e sempre improntate alla conciliazione. Così la conduttrice pavese:

“Penso che tu Marco abbia tante ragioni, penso che tua madre abbia avuto una vita strana. Non so quanto tutto ciò che sia successo ti possa fare vedere le cose in un altro modo. Forse cerchi del positivo altrove, al di là di tua madre. Però tua madre ha avuto una vita difficile, si è messa con tuo padre a 11 anni, è rimasta incinta a 13 e 16 anni e ne ha prese tante di botte. Il suo non è abbandonare, è scappare”.

L’intervento di Maria è stato seguito da un applauso in studio. Marco però ha sfoderato una risposta tutt’altro che banale: “Si, però se scappi, scappiamo tutti e tre (madre e due figli, ndr)”. A questo punto sua mamma ha di nuovo ammesso di aver fatto alcuni errori. Alla fine, seppure con diverse titubanze, il giovane ha fatto aprire la busta. E pace fu, altra missione compiuta da Maria De Filippi.