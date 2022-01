C’è posta per te, tornado Bonolis: perché ha detto che Maria “è il Mossad”

Al via l’edizione 2022 di C’è Posta per Te che ha aperto con l’ospitata speciale di Paolo Bonolis. L’istrionico conduttore romano ha dato manforte a Matteo, ragazzo 18enne di Palermo che ha chiamato nel programma i suoi genitori, anzi i suoi “supereroi”, che lo hanno sostenuto, profondamente amato e aiutato quando a 15 anni ha scoperto di essere stato colpito dal Linfoma non Hodgkin. Oggi il giovane ha sconfitto la malattia ed ha voluto omaggiare il padre Salvatore e la madre Carmela con un ringraziamento speciale nel programma di Maria De Filippi.

Il primo a mettere piede in studio è stato Bonolis che ha incontrato l’amica Maria. Ed è subito stato scambio di battute. Paolo ha indicato al pubblico la De Filippi che con una punta di imbarazzo ha chiosato un: “Piantala“. Dopodiché la conduttrice pavese ha sottolineato di averlo trovato in ottima forma: “Stai benissimo”. “Anche tu sei particolarmente bona”, la risposta spassosa del presentatore. “Anche tu”, la chiosa di Maria. “Ci vediamo una volta all’anno, è come il tacchino negli Stati Uniti. Comunque è un piacere essere qui”, ha evidenziato Bonolis. Più che palpabile il feeling amichevole e professionale con la moglie di Maurizio Costanzo.

Maria ha quindi chiamato in studio i genitori di Matteo, spiegando la loro storia e quella del figlio. Un racconto di sofferenza ma soprattutto di rinascita e vittoria. Finita la narrazione, ecco che Bonolis si è presentato a Salvatore e Carmela, da sempre suoi fan. Battute a raffiche da parte di Paolo. Risate e un po’ di imbarazzo da parte dei due siciliani, visto che il 60enne ogni tanto ha giocato su dei piccanti doppi sensi, senza però mai essere volgare e fuori luogo.

Il conduttore, come dono, ha regalato una settimana in un resort di lusso alla coppia. A Matteo, invece, ha voluto donare una pianola. Al momento di andare a prenderla, ha anche avuto un simpatico battibecco con la De Filippi che voleva affrettare i tempi. “Vai a prendere il dono”, ha incalzato Maria, innescando le urla del timoniere di Avanti un Altro: “Lo so! Lo so! L’ho portato io. Adesso vado a prenderlo. Aho, questa è il Mossad“. La pavese si è messa a ridere, lasciando carta bianca al conduttore. Il tutto si è svolto in un clima goliardico. e affettuoso.

Bonolis e perché ha detto scherzosamente a Maria che fa parte del Mossad

Perché nel corso dell’ospitata Bonolis ha più volte detto che Maria è una sorta di “Mossad“? Innanzitutto è bene chiarire che cos’è il Mossad: trattasi dei servizi segreti israeliani, uno tra gli istituti per l’intelligence e servizi speciali più potenti al mondo (per alcuni è il più efficace e attrezzato). Il Mossad è focalizzato sulle operazioni all’estero, che assolve al compito di studiare e prevenire le attività che possano compromettere la sicurezza statale.

Bonolis, riconoscendo in Maria De Filippi una persona acutissima nell’indagare l’animo e la storia delle persone, l’ha simpaticamente chiamata “Mossad”. Insomma, per Bonolis l’amica è una persona chirurgica, puntuale, mai presa alla sprovvista. Per chi non l’avesse capito, si è trattato di un complimento, seppur mascherato dal proverbiale cinismo dell’istrione romano.