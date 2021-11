C’è posta per te torna a gennaio 2022: svelati i nomi dei primi due ospiti

Che stagione televisiva sarebbe senza C’è posta per te? Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi è uno dei programmi tv più amati dal pubblico italiano. Come ogni anno la nuova edizione partirà su Canale 5 a gennaio 2022 e andrà in onda, come sempre, il sabato sera. Le registrazioni della trasmissione sono però iniziate da tempo, più precisamente dalla scorsa estate.

Super Guida Tv ha svelato i nomi dei primi due ospiti Vip che saranno protagonisti di C’è posta per te 2022. Chi sono? Can Yaman e Paolo Bonolis. Per entrambi si tratta di un ritorno nel salotto di Maria De Filippi. L’attore turco è già stato ospite due volte mentre il conduttore Mediaset ha allietato, con successo, una puntata trasmessa a febbraio 2021. Ancora una volta Queen Mary ha scelto di puntare sull’usato sicuro, due nomi che piacciono molto ai suoi telespettatori.

Qualche mese fa si era parlato anche di una probabile ospitata di Sangiovanni e Giulia Stabile, ex concorrenti di Amici ma al momento non c’è nulla di certo. Al contrario Can Yaman e Paolo Bonolis hanno già registrato gli spezzoni di C’è posta per te che li vedono protagonisti.

Quando inizia C’è posta per te 2022? Salvo imprevisti, il format dovrebbe ripartire il prossimo sabato 8 gennaio. Andrà avanti fino alle prime settimane di marzo.

La confessione di Maria De Filippi

In una recente puntata di Amici, Maria De Filippi ha raccontato che qualcuno – nell’ambiente televisivo – le consigliò anni fa di non fare C’è posta per te. Secondo alcuni il format non era adatto al pubblico italiano e la moglie di Maurizio Costanzo non era la persona giusta per condurlo.

Nonostante i dubbi iniziali la De Filippi decise di registrare lo stesso una puntata zero di C’è posta per te che alla fine andò in onda ottenendo un riscontro più che positivo. Maria conduce lo show dal 2000. Con 24 edizioni all’attivo è il people show più longevo della televisione italiana nonché uno dei lavori preferiti della conduttrice Mediaset, che cura ogni minimo dettaglio.