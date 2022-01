C’è posta per te: Tommaso chiude la busta, Maria lo ‘fa nero’ e sbotta

Vicenda intricata quella che a C’è posta per te ha riguardato Raffaella e Sara, figlie di Tommaso, che dopo aver lasciato la moglie si è rifatto una vita con Michela, compagna con la quale tuttora condivide la vita e dalla quale ha avuto un figlio di nome Angelo. Tommaso ha lasciato l’ex moglie e le figlie parecchio tempo fa (una aveva 2 anni, l’altra 6), quando appunto ha conosciuto Michela con cui da Napoli si è trasferito a Modena per motivi lavorativi. Da allora sui rapporti familiari è calato il sipario per 17 lunghi anni. Le due figlie intanto sono cresciute con la madre e i nonni materni. “Papà non ci ha più chiamato, né ai nostri compleanni né quando abbiamo avuto figli, i suoi nipoti“, hanno spiegato sconfortate Raffaella e Sara.

I rapporti sembravano essere migliorati qualche anno fa, nel 2018, quando Tommaso, avendo saputo della morte della nonna materna, ha chiamato l‘ex moglie, riprendendo anche i contatti con le figlie. Poi però è successo un patatrac: Raffaella e Sara sostengono che Michela abbia impedito al loro padre di rapportarsi con loro, per gelosia (Tommaso e Michela hanno avuto anche un figlio chiamato Angelo). Sicuro è che da quel 2018 i rapporti tra il padre e le figlie si sono interrotti di nuovo.

Quando Tommaso e Michela sono sbarcarti in studio hanno però raccontato una versione del tutto differente rispetto a quella di Raffaella e Sara, lasciando smarrita in diversi frangenti la stessa Maria De Filippi, che a un certo punto ha però recuperato il filo del discorso e ha menato fendenti verso l’uomo.

“Sono 17 anni che io cerco loro e non che loro cercano me. Tutte queste cose che ti hanno detto a me non risultano. Io pur di avere un rapporto con le mie figlie ero pure disposto a lasciare Michela”, ha raccontato Tommaso. “Se io voglio aprire la busta la apro, ma voi dovete dire la verità”, ha sottolineato sempre il padre rivolgendosi alle figlie.

Tommaso ha anche spiegato che non è affatto vero di essere soggiogato dalla nuova compagna, nonostante le figlie nutrano ancora oggi altre convinzioni. Maria: “Ma tu gli vuoi bene?”. “Certo, è normale, sono il mio sangue, ma non si comportano bene”, la staffilata di Tommaso che ha aggiunto: “Loro non mi volevano. Loro se ne fregano di me, fidati, Maria”. “Ma perché allora sono qua?“, ha incalzato la De Filippi. “Loro sono cattive, dicono bugie, non le ho cresciute io”, la replica del padre.

Maria ha iniziato a ‘fare nero’ Tommaso con una serie di domande e chiose nette e chirurgiche: “Ma è loro lo sbaglio? Cioè, è loro l’errore che a 2 e a 6 anni sono rimaste sole?”. Primo applauso in studio degli spettatori che hanno capito il sotto testo fatto trapelare dalla moglie di Costanzo. Dalla serie: ‘Tu te ne vai quando hai le figlie piccole e che cosa hai da recriminare?’.

C’è posta per te, Maria De Filippi perde la pazienza e Tommaso chiude la busta

Tommaso ha poi provato a difendere se stesso e la compagna: “Michela cerca di avvicinare a me le mie figlie”. Altra bordata di Maria: “Andando dall’avvocato senza dirtelo?” (poco prima era stata proprio Michela ad aver confessato di essere andata da un legale di nascosto perché voleva separarsi da Tommaso non riuscendo più a sostenere la complessa vicenda familiare).

Sempre la De Filippi: “Ma le vedi che piangono? Lo fanno perché ti vogliono bene, fregatene se hanno detto qualche bugia”. Altro applauso scrosciante in studio. “Loro vogliono che io mi separo da Michela e lasci perdere un altro figlio, Angelo”, la replica del padre che ha inoltre criticato le figlie per avergli chiesto soldi quando si sono sposate. A questo punto Maria è sbottata del tutto con tanto di parolaccia: “Ma quando una figlia si sposa, a chi ca…o li deve chiedere i soldi se non a un padre e a una madre? A chi li deve chiedere?”.

“Vuoi chiudere la busta?”. “Sì, fidati Maria, io ho sofferto molto per quello che mi hanno fatto”. Giù il sipario e niente pace. Su Twitter si è riversata una fetta di pubblico di C’è posta per te, criticando ferocemente Tommaso.