C’è posta per te Donata e Martina: storia non convince, pubblico mugugna

Storia intricata quella di Ilenia, Martina e Donata. A rivolgersi a C’è posta per te è stata Ilenia, sorella di Martina, sposata con Simone. Donata è la madre delle due donne. Da 5 anni la madre e la figlia non si parlano, per via delle frizioni nate con il genero Simone. Ma si faccia un passo indietro: Simone e Martina si conoscono nel 2003; dalla relazione nascono due figli. Tutto procede per il meglio finché non iniziano a emergere i primi attriti tra genero e suocera. Nel 2016 Donata, che ha cresciuto le due figlie da sola (il padre se ne andò quando le bimbe avevano 10 anni), si ritrova in difficoltà economica. Decide di vendere tre oggetti personali e chiama Simone, che di professione fa l’elettricista ma ha contatti anche con il mondo dell’antiquariato. Ne nasce una questione spinosa.

Donata, a un anno dalla consegna degli oggetti di cui non ha saputo più nulla (due telefoni e una balestra), pensa che Simone l’abbia fregata. Il sospetto le viene quando vede uno dei telefoni esposti in un ristorante, mentre è a cena con la figlia e il genero. La situazione precipita quando nella faccenda si mette di mezzo un nipote che Donata reputa fidato. Tale parente va a riferire delle cattiverie un po’ a Martina un po’ a sua madre, avendo un’opinione tutt’altro che positiva su Simone. Quest’ultimo, quando viene a sapere delle cose non tenere fatte circolare sul suo conto, decide di chiudere con la suocera.

“Dimenticati il mio numero e quello di tua figlia”. Così Simone alla suocera, nell’ultimo dialogo avuto. Da quel momento, risalente a 5 anni fa, cala il totale gelo su madre, figlia e genero. In studio, Martina, dopo aver ascoltato le suppliche della madre sull’aprire la busta, ha detto: “Non pensare che io in questo tempo non abbia pensato a te. Io però difenderò sempre Simone, per me lui è tutto, è colui che ha coronato il mio sogno e non mi fa mancare nulla, non solo materialmente”.

“Al ristorante mi hanno fatto fare una figuraccia, per degli oggetti dal valore irrisorio. Ci sono rimasto male. Il modo è stato sbagliato”, ha aggiunto Simone che ha rigettato le accuse mosse nei suoi confronti. “Lei (la madre, ndr) è istintiva, non è semplice…”, ha continuato Martina rivolgendosi alla sorella Ilenia. “Ti assicuro che è cambiata in questi anni”, la replica della sorella Ilenia, che ha tifato pe la pace.

I toni sono stati pacati lungo tutto il dialogo, con Simone e Martina che hanno fin da subito lasciato intendere di non provare un profondo rancore verso Donata. E infatti alla fine hanno deciso di aprire la busta: baci e abbracci hanno impreziosito l’incontro. E pace fu!

Diversi i telespettatori che si sono riversati su Twitter ritenendo la storia non troppo ‘strong’ e ritenendo che sia stata una delle vicende meno spigolose, e quindi meno attraenti, della nuova stagione di C’è posta per te. “Non avevamo aspettative, ma siamo rimasti delusi da questa storia! Minuti tolti alle corna”, il tweet di una certa Silvia che ne ha riassunti tanti altri simili.