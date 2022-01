C’è posta per te, Luigi: “Carmen non vuole lavorare, Nunzia minacciata”

Tutto vero: Carmen e Luigi, i protagonisti della puntata di C’è posta per te in onda sabato 22 gennaio 2022, non si parlano più. Dopo la registrazione, avvenuta la scorsa estate, i due hanno provato a riallacciare i rapporti ma poi hanno finito per litigare di nuovo. A confermarlo l’uomo, che ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage insieme alla compagna Nunzia, che lo aveva accompagnato anche nello studio di Maria De Filippi.

Luigi e Carmen oggi non si parlano più

Luigi ha rivelato che la figlia ha scritto alla redazione del programma di Canale 5 solo per visibilità, un modo per diventare popolare con la travagliata storia di famiglia che ha condizionato tutta la sua vita. La compagna Nunzia ha invece spiegato che quando Carmen ha visto che il padre non voleva fare come diceva lei ha deciso di non farsi più né vedere né sentire. Nunzia, che inizialmente era favorevole ad una riconciliazione, non ha esitato ad attaccare la figlia di Luigi:

“Mentre l’ex moglie diceva di non avere soldi, un sabato si andarono a fare un tatuaggio. Poi quando Carmen si fidanzò con Valentino voleva che il padre la accompagnasse sempre, diventò un taxi”

A C’è posta per te si è parlato anche della questione economica, con Luigi reo di non aver pagato per anni gli alimenti a Carmen, all’altra figlia e all’ex moglie. Una vicenda complicata, finita in Tribunale. Una battaglia che continua ancora oggi tra avvocati e sentenze. A tal proposito l’uomo ha precisato:

“Io non posso andare a rubare per darle i soldi, io vivo diversamente da come vivono loro. Spesso ho messo da parte Nunzia per accontentare le mie figlie. Dicono di avere problemi, che non possono andare avanti. Dopo il programma hanno proposto un lavoro a Carmen e Valentino, a lei come cassiera a lui come scaffalista, e non hanno accettato, allora mi chiedo: hanno o non hanno problemi economici?”

Critiche e minacce a Luigi e Nunzia

Nunzia e Luigi di C’è posta per te hanno poi precisato nell’intervista rilasciata a Fanpage che non sono mai stati amanti, come qualcuno aveva insinuato in passato. I due si sono conosciuti e innamorati solo in un secondo momento, quando Luigi era già separato dalla moglie. L’uomo ha spiegato:

“Carmen ha detto che me ne sono andato quando aveva 13 anni, questo non significa che avevo l’amante. La gente ora critica Nunzia, ho chiamato i carabinieri per tutelarla, abbiamo un bambino di due anni. La stanno minacciando”

Al momento nessun commento è arrivato da parte di Carmen, che ha provato a ricucire un legame con il padre ma invano. La maggior parte dei telespettatori ha fatto il tifo per la ragazza, 19 anni, mentre Luigi è stato oggetto di critiche feroci. Nella puntata di sabato è stato contestato soprattutto l’abbraccio freddo che c’è stato tra il genitore e la figlia.