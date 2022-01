C’è posta per te, colpo di scena! Carmen e il padre non si parlano più dopo la puntata

Nella puntata di sabato 22 gennaio di C’è posta per te il pubblico si è appassionato alla storia di Carmen e Luigi. La vicenda di un padre e una figlia di Napoli che hanno interrotto i rapporti per un lungo periodo. A scrivere alla redazione di Maria De Filippi la ragazza, che ha chiesto di rivedere il genitore. Quest’ultimo si è presentato in studio con l’attuale compagna, Nunzia. L’uomo si è allontanato dalla sua erede dopo il divorzio dall’ex moglie, alla quale non ha neppure più pagato gli alimenti.

Carmen ha provato a spiegare al papà, con l’aiuto di Maria De Filippi, che si è ritrovata in mezzo alle liti avute da lui e dalla madre. “Era lei che mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola”, ha raccontato la giovane. Da parte di Luigi un atteggiamento a dir poco controverso: l’uomo non ha mostrato nessun segno di comprensione. “Non mi hai fatto nemmeno gli auguri a diciotto anni”, ha ammesso Carmen, lasciando sbigottita la conduttrice Mediaset, che ha fatto di tutto per risolvere la situazione.

Luigi, assai convinto delle sue ragioni, ha rinfacciato alla figlia di non voler vedere il fratello, ossia il piccolo nato dalla relazione con Nunzia. La 19enne lo ha però smentito, spiegandogli che essendoci in corso una feroce battaglia tra lui e l’ex moglie (cioè la mamma della stessa Carmen) non è stato affatto semplice per lei coltivare un rapporto con lui.

Il signore era pronto a chiudere la busta ma Maria De Filippi lo ha spronato a riflettere e dopo averlo invitato ad uscire per analizzare meglio la vicenda lo ha fatto rientrare. Infine il miracolo: quando Luigi è tornato ha voluto aprire la busta, nonostante abbia mostrato parecchie titubanze. Infatti l’abbraccio con Carmen non è stato dei più calorosi. Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio…

È di nuovo lite dopo la registrazione di C’è posta per te

Come fa sapere Il Vicolo delle News, Carmen e Luigi hanno riallacciato i rapporti dopo la registrazione di C’è posta per te, che è avvenuta la scorsa estate. Dopo qualche settimana, però, il legame si è spezzato di nuovo. A quanto pare oggi i due non si vedono e non si sentono più. Versione confermata su Instagram dall’influencer Il Menestrello, che ha assicurato di conoscere personalmente Carmen. “Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente, conosco Carmen”, ha spifferato in una story.