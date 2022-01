C’è posta per te, Luigi-Carmen: impresa di Maria e pioggia di critiche feroci

A C’è posta per te, Carmen, 19 anni, si è presentata assieme al fidanzato Valentino. Ad essere chiamato in causa il papà della ragazza, Luigi, che è sbarcato in studio con la sua compagna Nunzia (la donna con la quale si è rifatto una vita e da cui ha avuto un figlio, dopo aver avuto Carmen e un’altra figlia dall’ex moglie). Da tre anni Carmen e Luigi non si parlano. A far aumentare la distanza una battaglia legale: Luigi da anni non paga gli alimenti alle prime due figlie in quanto avrebbe problemi economici. Da qui la denuncia fatta partire dall’ex moglie.

“Ciao papà è da tre anni che non abbiamo un rapporto…”. Così ha esordito Carmen, decisa a recuperare il legame con il padre che inizialmente non ha fatto una piega, restando in silenzio e scuotendo il capo, in segno di disapprovazione. Valentino, fidanzatino di Carmen, ha raccontato che Luigi avrebbe persino voluto che sua figlia togliesse il suo cognome. Una vicenda a tratti drammaticamente surreale. La discussione non è stata per nulla facile da seguire, in quanto tutti i protagonisti si sono espressi in più passaggi in napoletano stretto, fatto che ha scatenato il sarcasmo di tantissimi telespettatori che sui social si sono sbizzarriti.

“Anche io ho sofferto per loro…”, una delle poche frasi comprensibili pronunciate da Luigi che ha poi detto alla figlia che lei ha sempre detto bugie. La 19enne ha provato a spiegare al papà, con l’aiuto di Maria De Filippi, che si è ritrovata in mezzo alle liti avute da lui e dalla madre. “Era lei che mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola”, ha raccontato la giovane. Da parte di Luigi un atteggiamento a dir poco controverso: l’uomo non ha mostrato nessun segno di comprensione. “Non mi hai fatto nemmeno gli auguri a diciotto anni”, ha aggiunto Carmen, lasciando sbigottita la conduttrice pavese, che ha giocato il ruolo di mediatrice, arrivando a parlare a Luigi come se avesse innanzi un bambino.

Il padre, sempre convintissimo delle sue ragioni, ha poi rinfacciato alla figlia di non voler vedere suo fratello, ossia il piccolo nato dalla relazione con Nunzia. La 19enne lo ha però smentito, spiegandogli che essendoci in corso una feroce battaglia tra lui e l’ex moglie (cioè la mamma della stessa Carmen) non è stato affatto semplice per lei coltivare un rapporto con lui.

“Perché non sei venuta al battesimo di tuo fratello?”, ha incalzato Luigi, facendo mugugnare il pubblico in studio. “Come facevo a venire al battesimo? Ero minorenne, dovevo portare rispetto a mia madre”, la risposta di Carmen, che in più frangenti si è dimostrata più saggia della figura paterna. “Il mondo ormai va al contrario”, uno dei tantissimi tweet che hanno ben riassunto la situazione paradossale.

C’è posta per te, colpo di scena sul finale e la lezione di Maria De Filippi a Luigi

A questo punto ha preso in mano la situazione Maria, che ha cercato di spiegare a Luigi che lui, essendo il padre, avrebbe dovuto capire che per una giovane ragazzina come Carmen, che si è ritrovata in mezzo a una separazione delicatissima, era impossibile non sbagliare nulla . “Però hanno fatto un torto a me”, ha ribadito perentorio Luigi. Su Twitter è piovuto di tutto contro l’uomo.

Alla fine il colpo di scena. Maria: “Vuoi chiudere la busta Luigi?”. “Sì, non me la sento”, la replica. La conduttrice pavese ha dovuto dare fondo a tutta la sua saggezza, regalando una lezione di vita al padre: “Vuoi metterti sullo stesso piano dei figli, pur avendo un’età diversa? Essere genitori comporta delle responsabilità, non ci si può mettere sullo stesso piano dei figli. Quando dico che Carmen è piccola, lo dico che è piccola nei confronti di suo padre, è ancora tanto figlia. Capisci”. In studio è esploso un fragoroso applauso!

“Non me la sento, chiudiamo”, ha comunque ribadito Luigi. La sua compagna Nunzia ha aperto uno spiraglio, dicendo a Maria che lei sarebbe stata disponibile a fare da ponte tra Carmen e il padre. La De Filippi allora ci ha riprovato: “Che danno ti può fare mangiare una pizza con tua figlia?”. “Non me la sento”.

Quindi ecco il colpo di scena stimolato da Maria: “Prenditi cinque minuti, con Nunzia, in privato, senza microfono”. La coppia ha lasciato lo studio, dopodiché è stata raggiunta dalla moglie di Maurizio Costanzo che per cinque lunghi minuti ha lasciato la trasmissione nel silenzio: è stato ‘blackout’ (già una situazione analoga andò in onda lo scorso anno).

Infine il miracolo: quando Luigi è tornato ha voluto aprire la busta, nonostante abbia mostrato parecchie titubanze. Infatti l’abbraccio con la figlia non è stato dei più calorosi. Sui social è continuata la tempesta di critiche feroci contro l’uomo. Tantissimi coloro che hanno mugugnato, consigliando a Carmen di scappare da una simile figura.