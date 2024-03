C’è posta per te, perché Manuel aveva il guanto: ecco la verità

Cosa nascondeva il guanto indossato da Manuel a C’è Posta per Te? Nella puntata in onda sabato 2 marzo 2024, il ragazzo è stato chiamato dal padre Giuseppe con la quale non vuole più avere legami per una serie di vicende avvenute in passato. Il giovane, professione videomaker, si è presentato in studio con una mano coperta da un guanto. Il dettaglio ha incuriosito migliaia di telespettatori che si sono chiesti che cosa sia capitato al suo arto. Sul web gli utenti si sono sbizzarriti, partorendo una serie di teorie, alcune anche alquanto fantasiose. Ad esempio c’è chi ha sostenuto che Manuel sotto al guanto celasse una protesi.

Davvero è possibile che il giovane porti una protesi? La risposta è no. Nessuna protesi. Basta guardare il suo profilo Instagram professionale per capire che la mano del ragazzo sta bene. Infatti, in diversi filmati, Manuel si è immortalato senza guanto e non si nota alcunché. In altri il guanto lo usa. Dunque la decisione di indossare l’indumento a C’è posta per te è probabile che sia frutto di una semplice scelta di stile. Non è nemmeno da escludere, seppur meno probabile, che potrebbe appena essersi fatto un tatuaggio e che quindi abbia usato una protezione. E non è nemmeno da scartare l’ipotesi che abbia avuto di recente un piccolo infortunio.

Manuel, nessuna apertura al padre a C’è posta per te: busta chiusa

Da due anni Giuseppe non riesce a parlare con il figlio. Ha così chiesto aiuto a Maria De Filippi. La frattura si è creata quando Manuel ha scoperto che il genitore aveva un’amante. Dopo essere sbarcato in studio, il ragazzo ha spiegato educatamente il suo punto di vista, decidendo di non far nemmeno parlare Giuseppe. Ha così lasciato la trasmisssione, salvo poi farvi rientro qualche minuto dopo e manifestando l’intenzione di ascoltare il papà. Quest’ultimo gli ha chiesto scusa, assicurandogli di aver imparato dagli errori commessi e pregandolo di dargli una seconda chance. Il giovane è stato irremovibile, dichiarando che in questa fase della sua vita non se la sente di riallacciare i legami.