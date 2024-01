C’è posta per te: omofobia, bufera su Rosa. Reazione di una ex Amici

Ieri sera, sabato 13 gennaio 2024, è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te, celebre reality condotto da Maria De Filippi su Canale 5 nel quale i protagonisti sono le persone comuni che si incontrano per affrontare tematiche spesso molto profonde. Ed è esattamente quello che è successo ieri sera con la commovente storia di Rosa e Luana, madre e figlia che, a causa dell’orientamento sessuale di Luana, non si parlano più da tempo. Mamma Rosa non è infatti riuscita ad accettare l‘omossessualità della figlia che, per vivere in serenità la sua vita e soprattutto la sua relazione con l’attuale compagna, Damilka, si è vista costretta ad allontanarsi dalla famiglia.

Stanca di questa lontananza forzata, Luana ha quindi preso il coraggio in mano e ha deciso di cercare di ristabilire i contatti con i suoi genitori contattando il programma di Maria de Filippi. Niente da fare però, perchè la madre è stata irremovibile e ha dimostrato una evidente ostilità nei confronti di Damilka. Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie il pubblico presente in studio e quello a casa, suscitando numerose reazioni anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo.

I post di Rossella Brescia per Luana e Rosa

Una delle tante personalità del mondo dello spettacolo che ha deciso di esprimersi sulla triste vicenda è stata Rossella Brescia. L’ex professoressa di Amici ha infatti voluto scrivere alcuni brevi ma significativi post su X, ex Twitter, nei quali ha preso le difese di Luana, affermando di volerla abbracciare, e ha sottolineato come, secondo lei, il comportamento della signora Rosa fosse dettato nient’altro che da una grande ignoranza di fondo.

Hai una figlia che e’ una grande donna!!!! Madonna ragazza mia ti abbraccio iooooo #CePostaPerTe — Rossella Brescia (@rossbrescia) January 13, 2024

L’ ignoranza è’ il male assoluto!!!!!! A Signo’ falla finita #CePostaPerTe — Rossella Brescia (@rossbrescia) January 13, 2024

Parole molto forti che però hanno trovato appoggio in numerosi utenti che, a loro volta, hanno condiviso le affermazioni di Rossella Brescia, sottolineando anche come quello mandato in onda sia stato un momento altamente diseducativo e il messaggio trasmesso completamente sbagliato.

“Assurdo….tutto troppo assurdo…2024 ma siamo ancora indietro anni luce …..non ce la possiamo fare….”, o ancora “Che assurdità non riconoscere l’amore, qualsiasi aspetto abbia” sono stati solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti di X sotto ai sopracitati post dell’ex professoressa di Amici.

Il discorso perfetto di Maria De Filippi

Fortunatamente ci ha pensato Maria a metterci una pezza con il suo discorso da 10 e lode fatto alla mamma di Luana, Rosa, per tentare di farla ragionare e soprattutto farle capire dove stesse sbagliando. “Tu la vivi come un lutto, ma non è morto nessuno e hai tua figlia”, ha affermato la conduttrice.

“Se tua figlia per anni non è riuscita a dirti la verità e perché temeva proprio questa reazione. Pensa a quanta sofferenza ha passato tua figlia per paura di arrecarti un dolore. […] Lei resta tua figlia chiunque abbia vicino. […] Se avevi accettato il suo ex fidanzato perché non lei? Cos’ha di diverso?” ha quindi proseguito la De Filippi, tentando di far capire alla donna che non vi è alcuna differenza tra un fidanzato o una fidanzata, motivo per cui non vi è assolutamente nulla per cui Luana si debba scusare. Non c’è nulla di sbagliato nell’amare una persona dello stesso sesso e per questo motivo il modo di vivere di Luana e i suoi sentimenti non possono in alcun modo essere visti come uno sbaglio da perdonare da parte della madre.

Ma non è finita qui perché la conduttrice, come un vero e proprio fiume in piena, ha continuato il suo discorso arrivando anche a citare il Papa al fine di sottolineare come persino la Chiesa sia riuscita a fare dei grandi passi in avanti sul tema dell’omosessualità. Ma niente da fare: nonostante non si possa proprio dire che Maria De Filippi non ce l’abbia messa tutta, alla fine la situazione è rimasta tale e quale all’inizio della storia. La busta è stata aperta ma l’ostilità di mamma Rosa nei confronti di Damilka è rimasta e sono tutti convinti che le cose, una volta usciti dagli studi televisivi, non siano affatto cambiate.