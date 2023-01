La coppia siciliana si è ricongiunta lontano dallo studio di Maria De Filippi, come svelato in un post sui social network

Colpo di scena a C’è posta per te 2023! Nicola e Annalisa, la coppia siciliana protagonista della seconda puntata del people show, si è ricomposta. Durante la registrazione la ragazza, tradita ben due volte dal marito nonché padre dei suoi due figli, aveva deciso di chiudere la busta perché aveva capito di non provare più nulla di importante dopo le varie mancanze di rispetto. Lontano dalle telecamere, però, c’è stato un riavvicinamento importante…

Annalisa ha perdonato il marito Nicola

L’annuncio è arrivato sui canali social, Instagram e Facebook, di C’è posta per te: Nicola e Annalisa sono tornati insieme. “Dopo qualche tempo dalla registrazione – si legge nel post – Annalisa ha deciso di dare un’altra possibilità a Nicola”. Quest’ultimo ha fatto sapere alla redazione di Maria De Filippi di aver fatto di tutto per riconquistare la moglie:

“Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di voler sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando”

Annalisa ha invece spiegato così il suo dietrofront nei confronti del marito, che l’ha tradita ben due volte:

“Dopo la registrazione lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità”

Una reunion davvero inaspettata: la decisione di Annalisa a C’è posta per te è stata applaudita da più parti ma a quanto pare alla fine la siciliana ha preferito dare l’ennesima chance alla sua famiglia.

La storia di Nicola e Annalisa a C’è posta per te

A scrivere a C’è posta per te è stato Nicola, che ha capito di amare ancora la moglie Annalisa dopo averla tradita due volte. A suo dire gesti compiuti a causa di alcuni problemi famigliari che coinvolgevano anche i suoceri. Annalisa è riuscita a perdonare il primo tradimento ma non il secondo e si è mostrata davanti alle telecamere più determinata che mai ad andare avanti da sola.

Non solo: Annalisa ha ammesso di non provare più amore nei confronti di Nicola, salvo cambiare idea lontano dallo studio di C’è posta per te. Nonostante il no davanti a Maria De Filippi e a milioni di spettatori l’uomo non si è mai arreso e alla fine è riuscito a riconquistare la madre dei suoi figli.

La registrazione del programma è avvenuta la scorsa estate: ad oggi Nicola e Annalisa sono tornati insieme e sembrano più determinati che mai a far funzionare il loro matrimonio nel migliore dei modi.