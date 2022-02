C’è posta per te, Maria Paola smonta Leandro (e pure Maria): fenomenale

Maria Paola fenomenale. A C’è posta per te la giovane donna è stata chiamata dall’ex fidanzato Leandro. Questa in sintesi la loro storia, durata 11 anni (quando si misero assieme lei era quindicenne, mentre Leandro era un 17enne): lui, per due volte, avrebbe dovuto convolare a nozze con la ragazza. Peccato che in entrambe le occasioni abbia deciso di metterle le corna, mandando all’aria i piani matrimoniali. La prima volta è stato perdonato, la seconda no. Da qui la decisione di Maria Paola di mettere una pietra sopra la relazione. E da qui la chiamata di Leandro al programma di Maria De Filippi per provare a riconquistare l’amata.

Il campano si è presentato in trasmissione con l’aria da cane bastonato, dicendosi pronto a migliorare e assicurando di aver compreso i propri errori. Poco dopo in studio si è materializzata Maria Paola. Si è subito capito che la giovane è in possesso di una squisitezza d’animo rara, condita da rispetto, umiltà e bontà. Attenzione, però: tali qualità sono spesso confuse con la fragilità. Non è assolutamente il caso di Maria Paola che, senza fare il diavolo a quattro, ha pesato ogni parola con garbo, smontando l’ex e facendo un figurone.

Così, non solo ha dato una lezione a Leandro, ma anche a tutte quelle persone che credono di poter fare e disfare a loro piacimento pensando poi che con semplici scuse tutto si possa risolvere con rapidità. No, non è così: le azioni hanno delle conseguenze, se sono buone, solitamente, ritorna del positivo, se sono sbagliate bisogna essere pronti a pagarne il prezzo. Così è la vita! Inoltre Maria Paola ha anche dato una lezione a tutte donne che si trovano in situazioni simili alla sua. Questo il messaggio: si può pure amare, sicuramente si è state innamorate, ma a un certo punto, innanzi a mancanze di rispetto reiterate, è giusto che si chiuda e addio.

C’è posta per te: così Maria Paola ha smontato Leandro e ha chiuso la busta tra gli appalusi del pubblico

Quando Maria Paola ha deciso di dire basta, Leandro ha iniziato a seguirla assiduamente, spuntando nei posti da lei frequentati e controllando se l’auto dell’ex fosse parcheggiata o meno sotto casa. Insomma, atteggiamenti per nulla normali. La giovane ha proseguito, spiegando che durante il lockdown ha iniziato anche a soffrire “di attacchi di panico”. “Ho preso pure psicofarmaci e lui è stato indifferente a questo”. Anzi ha pensato di costruire una storia clandestina, facendo saltare il matrimonio. “Io cercavo da lui delle certezze che non arrivavano mai”, ha sottolineato la giovane.

Negli ultimi venti giorni, Leandro ha smesso di fare appostamenti e di seguirla. Maria De Filippi ha domandato alla ragazza come si è sentita. “Io mi sono sentita più libera. Prima mi sentivo in gabbia, non perché lui fosse violento, mai lo è stato, ma mi sentivo soffocata. Poi ho iniziato a sentirmi più libera con me stessa”, la risposta misurata e pacata. “Mi sono chiesta perché cercava altre, cosa non trovava in me…”. “Per me perché cercava di fuggire dalle responsabilità”, ha provato ad azzardare la conduttrice pavese. Sempre con molta tranquillità, Maria Paola ha smontato la tesi di Maria.

“Lui non ti ha detto che una delle donne che ha frequentato aveva un compagno e un figlio e lui le diceva di troncare e che era pronto a crescere suo figlio”, ha puntualizzato la giovane. La De Filippi ha tentato di nuovo a vedere la vicenda da un’altra angolazione: “A volte chi tradisce lo fa perché è st…zo, non sto parlando di lui… Però non perché tu sia manchevole di qualcosa”. Maria Paola, sempre con estremo tatto, ha lasciato capire a chiare lettere la sua intenzione di non voler assolutamente tornare tra le braccia di Leandro.

“Non voglio dipingerlo come un mostro – ha spiegato la ragazza -, abbiamo trascorso tanti momenti belli insieme, tranne l’ultimo anno. Ora non sento più le cose che sentivo prima. Sbagliare è umano, perdonare anche. Ma la seconda volta no“. A queste parole è iovuto uno scrosciante applauso dallo studio. Maria Paola ha quindi proseguito: “Prima mi sentivo soffocare, ora respiro. Di lui non mi posso fidare, soprattutto se ci fosse una famiglia”.

Maria le ha quindi chiesto se sia stata corteggiata da qualcuno in questo periodo da single, ricevendo la seguente risposta: “Sì, ma sono sempre stata al mio posto. Però mi sento libera”. Esternazioni accolte da un nuovo boato del pubblico

“Lui si deve rassegnare oppure hai bisogno di tempo?”, l’ultima domanda della De Filippi. “La mia risposta è rassegnati”, ha chiosato Maria Paola. Altri applausi e giù il sipario. Busta chiusa.