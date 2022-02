C’è posta per te Pio e Amedeo: pungolati Stefano e Belen, Maria reagisce

A C’è posta per te sono sbarcati Pio e Amedeo. E naturalmente l’ospitata è stata all’insegna dell’irriverenza. Il duo comico ha voluto incontrare il simpatico Pasquale Iannuzzi (attore, regista e produttore cinematografico) a cui aveva fatto una sorta di promessa di finanziamento di 8mila euro per realizzare un film. Tirato di mezzo goliardicamente anche Raoul Bova, che è intervenuto con una spassosa telefonata. Altro personaggio presente in studio per dare manforte a Iannuzzi è stato Salvatore Esposito, noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Gennaro Sevastano nella serie tv Gomorra. Prima che iniziasse il racconto e che venisse aperta la famosa busta, D’Antini e Grieco hanno lanciato delle frecciatine a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, non scordandosi nemmeno di infliggere ‘stilettate’ velenose a Fedez.

“Siamo qui perché una persona ha subito un torto da noi, Pasquale Iannuzzi”, hanno esordito Pio e Amedeo, nel raccontare la storia dei suddetti 8mila euro da dare a Pasquale, personaggio divertentissimo e pieno di ironia. Maria De Filippi ha chiesto ai due comici qualche notizia in più su Iannuzzi e perché il tandem di attori abbia chiamato proprio il regista. Ed qui che D’Antini e Grieco hanno iniziato a inondare C’è posta per te con corpose dosi di irriverenza. Prime vittime Belen e Stefano De Martino, da giorni al centro del gossip del Bel Paese per un presunto (non troppo presunto) ritorno di fiamma.

“Avremmo potuto richiamare Belen e Stefano, adesso Belen ha ricominciato il giro, hai visto?”, hanno sibilato Pio e Amedeo, avallando l’ipotesi che i due ex coniugi abbia ripreso a intrecciare trame d’amore. E Maria? Come ha reagito? Con un sorriso e con uno sconsolato: “Daiiii…”, invitando i due a non andare oltre. Spazio quindi alla bordata nei confronti di Fedez, con il quale i protagonisti di Emigratis hanno avuto delle frizioni in passato. “Fedez? Sai che abbiamo litigato? Cioè lui ha litigato con noi, ci ha defollowato…”. Anche in questo caso la conduttrice pavese ha scosso il capo.

Dopodiché è entrato in studio Pasquale Iannuzzi che ha incontrato Salvatore Esposito. Alla fine, con l’aiuto della trasmissione e dopo una serie infinita di battute e gag di Pio e Amedeo, il regista ha finalmente ottenuto i tanto agognati 8mila euro. Risate, abbracci, busta aperta e giù il sipario!