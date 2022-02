C’è posta per te, Maria Paola e Leandro: la svolta dopo la puntata

La storia di Maria Paola e Leandro ha movimentato la puntata di C’è posta per te di sabato 19 febbraio. Molti telespettatori hanno seguito con passione e interesse la relazione dei due ex fidanzati, giunta al capolinea dopo diversi tradimenti del ragazzo. È stato proprio quest’ultimo a scrivere al programma di Maria De Filippi per cercare di farsi perdonare dalla giovane ma invano.

Cosa è successo una volta finita la registrazione di C’è posta per te? Maria Paola e Leandro sono tornati insieme? Non è la prima volta infatti che dopo una busta chiusa arrivi il colpo di scena e una seconda possibilità per i protagonisti del people show di Canale 5.

In questo caso, però, la svolta è stata ben diversa. Come assicurato dal Vicolo delle News, Maria Paola non ha cambiato idea su Leandro in seguito all’incontro in televisione. La ragazza non ha perdonato il suo ex fidanzato ed è andata avanti.

Oggi, infatti, risulta legata ad un’altra persona. Archiviato il dolore e la sofferenza il suo cuore ha ripreso a battere per un altro uomo, che fa stare bene Maria Paola. E Leandro? Rassegnato all’idea di non poter più recuperare il suo legame con l’ex fidanzata anche lui ha voltato pagina.

Leandro ha iniziato una storia d’amore con una delle sue ex amanti, con le quali aveva proprio tradito Maria Paola nel corso dei loro undici anni di relazione. Entrambi, dunque, hanno chiuso un capitolo importante delle loro vite e spezzato definitivamente la loro unione nata durante l’adolescenza.

Una notizia che farà sicuramente felici gli spettatori di C’è posta per te che, compatti, si erano schierati tutti dalla parte di Maria Paola e avevano applaudito alla sua decisione di non dare nuove chance a Leandro, che ha mandato all’aria i piani matrimoniali e familiari della sua ex amata.

A conquistare il pubblico pure le doti di Maria Paola: la campana ha subito messo in mostra la sua squisitezza d’animo, la sua umiltà e bontà. Doti unite ad un importante messaggio: si può pure amare, sicuramente si è state innamorate, ma a un certo punto, innanzi a mancanze di rispetto reiterate, è giusto che si chiuda e addio.