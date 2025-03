C’è Posta Per Te, l’outfit di Maria De Filippi: il dettaglio particolare

Anche questa sera, Maria De Filippi è entrata nelle case di tutti gli italiani con una nuova puntata di C’è Posta Per Te. Per l’occasione, la conduttrice ha indossato un abito di uno strano verde fango che è stato ampiamente criticato sui social, ma anche apprezzato invece da chi ha riconosciuto prontamente il marchio. Infatti il vestito che ha messo con molte probabilità è marchiato Gibot e di certo non tutti non possono permetterselo. Non solo perché è molto aderente e mette in risalto le forme, ma anche perché sul sito è venduto alla cifra di 1150 euro. Tra l’altro, i telespettatori più attenti hanno notato che questo abito lo aveva già indossato un po’ di puntate fa.

Anche questa settimana Maria ha indossato un abito molto costoso, ma lo sarà sicuramente anche quello del primo ospite della serata, Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano invece ha optato per un total burgundy, di certo ha un po’ azzardato e infatti non sono tardati ad arrivare diversi pareri contrastanti riguardo l’outfit che ha optato per questa serata. Abituati a vederlo sempre con abiti scuri e molto più eleganti, questo finto casual di Gigi ha fatto davvero discutere sui social e così il suo outfit è finito al centro di numerose polemiche, in modo particolare su X.

Non dirgli mai che mi sono vestito come una prugna. #cepostaperte — Orlando Mappa (@OrlandoMappa) March 1, 2025

Maria De Filippi: outfit da capogiro

I fanatici delle “palette” direbbero che il colore optato da Maria non si abbina per niente alla sua carnagione e che gli ruba un po’ della luce che emana grazie ai suoi capelli biondi e alla pelle estremamente chiara. Siamo abituati a vedere Maria sempre con outfit piuttosto casual quando è nelle altre trasmissioni che conduce, ma a C’è Posta Per Te approfitta sempre per mettersi in tiro con abiti davvero molto costosi e che di certo non sono alla portata di tutti coloro che sono appassionati per la moda.

Alcuni hanno appunto notato che il vestito non è nuovo, ma forse non tutti sanno che le puntate non vengono registrate intere. Infatti vengono registrate storie singole che poi vengono messe insieme in una unica puntata, forse proprio per questa ragione il vestito di Maria non è nuovo agli occhi dei telespettatori. In ogni caso, Maria è sempre molto bella e soprattutto elegante con i suoi outfit da capogiro, e anche in questo caso è riuscita a fare una bellissima figura.