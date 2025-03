C’è Posta Per Te lui usa mamma per lasciare lei: Maria lo sbugiarda

Nella puntata di C’è Posta Per Te andata in onda questa sera su Canale 5 è stata raccontata la storia di Serena e Carlo. I due sono stati fidanzati, tuttavia lei ha raccontato che la madre di lui non approvava la loro unione in quanto separata con due figli. Serena ha quindi chiamato il programma di Maria De Filippi per provare a parlare con la suocera ed il compagno, non riuscendo più a sostenere la situazione attuale di doversi incontrare di nascosto con lui. Carlo, tuttavia, ha negato tutto prendendo le difese della madre e rivelando una realtà ben diversa. Alla fine l’uomo ha deciso di chiudere la busta.

La storia di Serena e Carlo

Come di consueto questa sera su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di C’è Posta Per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. Una delle storie raccontate è stata quella di Serena e Carlo. A chiamare il programma è stata la donna, la quale ha invitato in studio il suo ex fidanzato e sua suocera Maria Rosaria. Stando a quanto raccontato, quest’ultima non approvava la loro relazione in quanto lei aveva già avuto due figli da un altro uomo dal quale si era separata. Lei e Carlo avrebbero quindi continuato a vedersi di nascosto per non far infuriare la donna.

Arrivato nello studio di C’è Posta Per Te, tuttavia, lui ha smentito tutto. Carlo ha difatti precisato che lui e Serena non stanno più insieme, e ha sostenuto come non fosse vero che sua madre l’avrebbe cacciato di casa se avesse continuato a vederla. Ha poi aggiunto di non avere paura di sua madre come raccontato da lei e di non provare più sentimenti nei confronti di Serena. Infine ha accusato la donna di averlo manipolato e di voler farlo litigare con la mamma. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi.

La conduttrice ha quindi citato alcuni messaggi che lui avrebbe inviato a Serena che lo sbugiardavano. Dopo aver sentito ciò, anche Maria Teresa gli ha domandato “perché usi mamma?”. La donna si è difatti mostrata ignara di tutto. Alla fine Carlo ha deciso di chiudere la busta e di non incontrare Serena. Addirittura ha chiesto a Maria di toglierle il microfono.

Il commento di Maria De Filippi

Dopo la chiusura della busta, De Filippi ha commentato:

Ho chiuso la busta perché mi sembrava un’umiliazione inutile.

Ha poi evidenziato come la madre sembrasse estranea a tutta la questione. Serena a quel punto le ha detto che la decisione di Carlo di chiudere la busta fosse stata dovuta anche alla paura che potessero venire fuori ulteriori messaggi.