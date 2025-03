C’è Posta Per Te, la rissa al funerale: “È una strega”, volano insulti

La storia di un dramma familiare ha intrattenuto il pubblico di C’è Posta Per Te in questa ultima puntata andata in onda su Canale Cinque. Un uomo con sua moglie ha deciso di mandare la posta al fratello e alla donna che ha sposato per provare a chiarire alcune divergenze. La mancanza per suo fratello lo ha spinto a fare questo gesto, ma è stato chiaro fin dal primo momento in cui è stata aperta la busta che non sarebbe finita bene per via delle due cognate. Infatti Cristina, la moglie del fratello che ha mandato la posta, ha accusato i cognati Antonio e Anna di essere stati assenti, in modo particolare durante il periodo della malattia del padre. Cristina ha fatto notare che è stata lei a prendersi cura del suocero, cosa che invece l’altra coppia non ha fatto. Infatti, durante il funerale di questo uomo, le due cognate sono arrivate alle mani, perché Cristina non voleva che Anna fosse lì presente.

Quando la busta è stata aperta all’inizio della storia, Anna ha accusato subito i suoi cognati di aver mentito su tutto e ha raccontato la sua versione: “Lei ha fatto tutto per elogiarsi da sola, ma è sempre stata una vipera, da dodici anni che la conosco“. Sul web in molti si sono schierati dalla parte di Cristina, piuttosto che da quella di Anna che non ha fatto proprio una buona impressione.

La cognata è una strega. Basta questo racconto per capirlo … #cepostaperte — Ingrid (@Ingrid816323345) March 1, 2025

C’è Posta Per Te: due cognate a confronto

Principalmente, Cristina ha accusato i suoi cognati di aver sottovalutato la malattia del padre e di non essere stati abbastanza vicini alla famiglia in quel momento così difficile. “Avevate il tempo per tutto, ma per venire a casa? Io lo lavavo, lo cambiavo, facevo di tutto, ed ero la nuora” ha fatto notare Cristina, e la risposta di Anna non è tardata ad arrivare: “Brava, continua ad elogiarti“.

Maria De Filippi ha cercato di mediare tra i due fratelli, facendo notare ad Antonio di aver sottovalutato la malattia di suo padre e che forse per questo motivo non è stato abbastanza presente. Anna ha lanciato una accusa pesante alla coppia, dicendo che non erano in benvenuti in casa loro. I due fratelli alla fine hanno dimostrato di volersi ancora molto bene, proprio per queesta ragione hanno deciso di mettere tutto da parte e aprire la busta.