C’è posta per te, il postino Andrea Offredi: “Scelto Monte, l’aiuto di Maria”

Da tre anni Andrea Offredi fa parte della squadra di postini di C’è posta per te. Un sogno per l’ex tronista di Uomini e Donne, che si è concretizzato dopo una brutta delusione. Nel 2018 il 32enne doveva partecipare all’Isola dei Famosi ma la produzione quell’anno ha preferito un altro concorrente: Francesco Monte. A raccontarlo lo stesso Offredi in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

Andrea Offredi, che è stato tronista a Uomini e Donne nel 2012/2013 scegliendo l’ex corteggiatrice Claudia D’Agostino, ha ammesso di aver sostenuto solo i provini per l’Isola dei Famosi e mai quelli del Grande Fratello Vip, come si vociferava da tempo. Il postino di C’è posta per te ha chiarito:

“L’unico provino per un reality show l’ho fatto per l’Isola dei Famosi, tre anni fa. Sono finito al ballottaggio con Francesco Monte, ma hanno scelto lui. È proprio vero il detto che nella vita, quando si chiude una porta si apre una portone: dopo quel no sono stato chiamato da Maria De Filippi, che mi ha proposto C’è posta per te”

Andrea Offredi fa ormai parte della squadra del people show insieme a Gianfranco Apicerni, anche lui ex tronista di Uomini e Donne, Maurizio Zamboni e Chiara Carcano. Offredi ha rivelato che i postini non conoscono mai il contenuto della busta e che per questo motivo si emozionano tanto quando assistono alle varie storie in studio.

Andrea Offredi ha ammesso di seguire sempre il consiglio di Maria De Filippi, ovvero quello di parlare più lentamente. Offredi vuole migliorare e affermarsi sempre più nel mondo dello spettacolo. Il ragazzo vuole mettere in mostra solo il suo talento ed è per questo che non parla mai della sua vita privata.

Il postino di C’è posta per te si è dichiarato innamorato e felicemente impegnato ma ha preferito non fare il nome della fortunata. Della sua dolce metà non c’è traccia neppure su Instagram, dove Andrea è molto seguito. Ma dopo il chiacchiericcio mediatico nato intorno alla sua storia con Claudia D’Agostino Offredi preferisce stare alla larga da certe critiche.

Come funziona il lavoro di postino a C’è posta per te

Come svelato qualche tempo fa da Tv Sorrisi e Canzoni, i postini di C’è posta per te devono essere reperibili dai 6 agli 8 mesi all’anno per partire in qualsiasi momento. Fondamentale, poi, il contatto con i “postinati”. Conta raccogliere la spontaneità del momento, è importante vedere la reale sorpresa di chi riceve la busta e, solo dopo la consegna (senza mai rivelare chi lo ha mandato a chiamare), finisce l’incarico.