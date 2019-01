UeD, Andrea Offredi dopo il trono a lavoro con Maria De Filippi: il provino che gli ha cambiato la vita

Chi segue Uomini e Donne da tanti anni si ricorderà benissimo di Andrea Offredi, tronista nella trasmissione ai tempi in cui sul trono c’era anche Eugenio Colombo. Andrea oggi, come molti forse già sapranno, fa parte della schiera dei postini di C’è posta per te e, da qualche anno, lavora con e per Maria De Filippi. Di come ci sia finito lì e del provino fatto dopo il Trono Offredi ne ha parlato in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni (pubblicata per intero nell’ultimo numero in edicola). Come ha fatto a diventare uno dei postini di Maria? “È stato un fulmine a ciel sereno” ha dichiarato l’ex protagonista di Uomini e Donne “Ho fatto un provino con la produzione nel quale facevo finta di consegnare la posta e pochi giorni dopo ero in viaggio con la mia bicicletta”.

La cosa più difficile del suo ruolo? “Arrivare al momento giusto, con l’atteggiamento e il sorriso giusto. Non possiamo sbagliare. Non ci possono essere secondi tentativi […] Sto imparando strada facendo. Letteralmente” ha spiegato Andrea. In merito all’impegno fisico e mentale che richiede il suo lavoro, in fine, Offredi ha confessato: “Non ho mai fatto niente nella vita che mi mettesse così alla prova fisicamente e mentalmente, sopratutto a livello emotivo. Quando una storia finisce a lieto fine sento di aver dato il mio piccolo contributo per qualcosa che cambia davvero la vita delle persone”.

Andrea, che alle spalle non ha solo un passato da tronista ma anche una carriera (non decollata) come portiere, adesso si sente molto fortunato. “Quello che faccio oggi è bellissimo e mi basta. Non sono mai stato un uomo alla ricerca della popolarità a tutti i costi” ha infatti affermato deciso lui.