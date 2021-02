C’è posta per te, Giuseppe e Maria: cosa è successo dopo la puntata

Grazie a C’è posta per te l’esistenza di Giuseppe e Maria è cambiata. La storia dei due siciliani, trasmessa su Canale 5 sabato 20 febbraio, ha fatto parecchio chiacchierare. Grazie a Maria De Filippi, e alla preziosa collaborazione di Stefano De Martino, la coppia ha ricevuto una sostanziosa somma di denaro, alcuni regali e Giuseppe ha trovato pure un lavoro.

Nel corso della puntata è infatti intervenuto un imprenditore agricolo della Sicilia che ha offerto un lavoro a tempo indeterminato al marito di Maria (che invece si dà da fare come casalinga). Ma cosa è accaduto un mese dopo la registrazione della puntata di C’è posta per te? La vita di Giuseppe e Maria è oggi più serena e tranquilla ed è tutto merito del format inventato e condotto da Maria De Filippi.

L’account Facebook del people show ha condiviso uno scatto di Giuseppe a lavoro (che potete trovare più in basso). Con la partecipazione a C’è posta per te l’uomo ha trovato un impiego per la vita, che gli permette di mantenere la moglie Maria e i suoi tre figli. Una vera e propria svolta per Giuseppe che in realtà aveva scritto alla redazione della De Filippi solo per fare una sorpresa alla moglie. Ovvero conoscere il suo idolo Stefano De Martino.

Giuseppe è felice con il suo nuovo lavoro ???? #CePostaPerte Posted by C'è Posta Per Te on Saturday, February 20, 2021

C’è posta per te, che lavoro è stato offerto a Giuseppe

Dopo la partecipazione a C’è posta per te Giuseppe ha trovato un posto fisso nell’azienda siciliana Ecogruppo Italia. Si tratta di un’attività nata a Catania nel 1992, che opera in diversi settori: agroalimentare, cosmesi, detergenza, packaging e strutture ricettive.

Ecogruppo Italia è arriva pure in Bulgaria e nel Sud America. Una realtà importante, di cui oggi Giuseppe fa parte. L’uomo aveva perso il suo umile impiego per via dell’emergenza Coronavirus e da allora non era più riuscito a reinserirsi nel mercato del lavoro.

La storia di Giuseppe e Maria ha commosso parecchio Stefano De Martino, che ha ricordato la sua umile infanzia a Torre Annunziata prima del grande successo ottenuto in seguito alla partecipazione di Amici di Maria De Filippi.

Non è la prima volta che la moglie di Maurizio Costanzo trova un lavoro a uno degli ospiti di C’è posta per te: in passato è successo ad un’altra coppia di giovani innamorati, Francesco e Anna.