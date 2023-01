Ancora un colpo di scena a C’è posta per te. Adele e Giovanni, rispettivamente madre e figlio, si sono ritrovati dopo la registrazione del programma che, com’è noto, avviene molti mesi prima della messa in onda su Canale 5 (generalmente tra l’estate e l’autunno). Il ragazzo aveva deciso davanti alle telecamere di chiudere la busta, nonostante le insistenze di Maria De Filippi, ma poi lontano dalle telecamere ha scelto di dare una chance alla donna e ricucire così il loro legame che si era spezzato circa quattro anni fa.

A farlo sapere gli account social, Instagram e Facebook, di C’è posta per te. Come si legge nel post, Giovanni è riuscito a capire i propri errori e a riavvicinarsi alla madre. “Con lui la mia vita è stracompleta, sono strafelice”, ha detto Adele alla redazione della trasmissione Mediaset. Giovanni ha invece affermato:

“Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma”

Una scelta che è stata applaudita dal pubblico di C’è posta per te, che non aveva accolto bene – almeno inizialmente – la decisione di Giovanni. Per fortuna, però, tutto si è risolto per il meglio e ancora una volta Maria De Filippi è riuscita a sistemare situazioni travagliate e dolorose.

La storia di Adele e il figlio Giovanni

A scrivere a C’è posta per te era stata Adele, che non aveva più rapporti con il figlio Giovanni dal 2019. Il giovane non aveva mai accettato la separazione dei suoi genitori, al contrario della sorella maggiore Roberta, e aveva espressamente chiesto alla madre di tornare col padre per ricomporre la famiglia. Una separazione avvenuta perché Adele voleva specializzarsi nel suo lavoro di estetista: volontà mai condivisa dall’ex marito. Dopo un primo distacco l’uomo ha provato a riavvicinarsi ma l’ex moglie non ha acconsentito ad una reunion.

La rottura è stata dunque definitiva ma mai compresa da Giovanni, che aveva preso le difese del padre tagliando del tutto i rapporti con la madre. A C’è posta per te il ragazzo è apparso irremovibile, specificando che per i figli si fa di tutto e che, a suo dire, Adele doveva fare il possibile per riconciliarsi con l’ex marito. A nulla sono valse le suppliche di Maria De Filippi. Lontano dalle telecamere la situazione si è fortunatamente capovolta…