C’è posta per te, Flavia e Gianmarco tornati insieme? Ecco la verità

Gianmarco e Flavia, i due ex che sono stati protagonisti della puntata di C’è posta per te in onda sabato 20 gennaio, sono tornati insieme? Nel corso della registrazione si è assistito a un vero e proprio ‘massacro’ per quel che riguarda il ragazzo che, dopo aver fatto il bello e il cattivo durante la convivenza, si è ritrovato con un bel benservito. Così ha contatto il people show di Maria De Filippi, nella speranza che l’ex compagna gli desse una seconda possibilità. In studio non è andata benissimo, per usare un eufemismo.

Flavia ha dato del “pagliaccio” all’ex fidanzato e più volte lo ha sbertucciato. Epica la chiusura della busta, accompagnata da un “no pasa nada”. La donna ha usato un’espressione che ha adoperato in passato Gianmarco in segno di menefreghismo. Le vie di C’è posta per te, però, sono infinite. E infatti, nel corso della storia del programma, se ne sono viste di tutti i colori. Tante le persone che parevano avessero deciso di tagliare tutti i ponti con partner fedifraghi e poi, dopo le puntate, sono tornate sui propri passi. Tale dinamica ha interessato anche Flavia?

Assolutamente no. Guardando i profili social suoi e di Gianmarco si capisce in fretta che non c’è stato alcun ritorno di fiamma, Infatti da mesi non ci sono foto insieme. A certificare ulteriormente che la love story è morta e sepolta anche una Story Instagram scritta da Flavia quasi in concomitanza con la messa in onda di C’è posta per te. “24h prima del disastro”, ha chiosato la donna, riferendosi al fatto che da lì a poco sarebbe stata trasmessa l’asfaltata che ha dato a Gianmarco.

Il pubblico di C’è posta per te dalla parte di Flavia

La storia di Flavia e Gianmarco è stata quella più commentata della puntata del 20 gennaio. Tantissimi i telespettatori che si sono riversati sui social, esprimendo apprezzamento per la ragazza e trovando il suo atteggiamento azzeccato alla situazione. In pochi invece hanno sostenuto Gianmarco che se ne è tornato a casa con le pive nel sacco, come si suol dire. Missione ritorno di fiamma decisamente fallita.