C’è Posta Per Te, fa saltare nozze e si pente: non sfugge dettaglio

Nella puntata di C’è Posta Per Te andata in onda questa sera su Canale 5 una delle storie raccontate è stata quella di Umberto e Luisa. A chiamare il programma è stato lui per riallacciare il rapporto con l’ex fidanzata dopo aver deciso di annullare il loro matrimonio. La loro vicenda è stata una delle più discusse di questa sera. A far parlare è stato un dettaglio in particolare, evidenziato dalla stessa Luisa. Inoltre quest’ultima ha immediatamente conquistato i telespettatori con una frase pronunciata appena arrivata in studio.

La storia di Umberto e Luisa

Come di consueto questa sera su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di C’è Posta Per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. Tra le storie raccontate c’è stata anche quella di Umberto e Luisa. La coppia doveva sposarsi, tuttavia lui ha deciso di annullare il matrimonio pochi mesi prima delle nozze. L’uomo ha quindi deciso di chiamare C’è Posta Per Te per provare a riconquistare Luisa. Quest’ultima ha immediatamente ottenuto l’approvazione del pubblico grazie alla sua spontaneità. La protagonista ha difatti esordito con la domanda “Ah ma perché lui mi vede?”, lasciando intendere di non conoscere bene il programma.

A conquistare, tuttavia, sono state anche la sua decisione e la sua forza. La ragazza ha deciso di chiudere la busta e non ricominciare la sua storia con l’ex fidanzato. Ha spiegato come adesso sia serena e circondata dall’amore dei suoi familiari, dei suoi colleghi e dei suoi amici. Infine ha sottolineato come adesso voglia mettere sé stessa al primo posto ed amarsi. Le sue parole hanno scatenato gli applausi da parte del pubblico.

La storia di Umberto e Luisa ha fatto parlare anche per un altro motivo. Non è difatti sfuggito un dettaglio, sottolineato dalla stessa Luisa. Prima che i due iniziassero il loro confronto è stato difatti mostrato un filmato che li ritraeva insieme. Tra tutte le foto legate al loro passato sono state mostrate anche una con una tavola apparecchiata ed un bouquet di fiori, le quali rimandavano al loro matrimonio saltato! La ragazza ha quindi commentato dicendo: “Il finale ha proprio toppato”. Immediatamente Maria De Filippi ha sottolineato a Luisa come non fosse stato Umberto a scegliere quell’immagine per la fine del video ma fosse stato il risultato di un montaggio. Sul web sono stati molti gli utenti a commentare come quella clip avesse rigirato un po’ il dito nella piaga.