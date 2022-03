C’è posta per te, Christian e il padre: cosa è accaduto dopo la puntata

A C’è posta per te, lungo la puntata mandata in onda sabato 5 marzo 2022, tra i protagonisti ci sono stati Giovanni e Christian, rispettivamente padre 42enne e figlio 19enne. Una storia di lontananza e assenza, iniziata subito dopo la nascita di Christian (venuto alla luce da una relazione con una donna con la quale Giovanni tradì la sua fidanzata dell’epoca). L’uomo, allora, non volle avere responsabilità di alcun tipo e, oltre a versare i soldi per il mantenimento del figlio, non si fece mai vedere né sentire. A distanza di anni, ha compreso gli errori compiuti e si è presentato nel programma di Maria De Filippi per domandare scusa, con la speranza che Christian gli desse la possibilità di cominciare a imbastire un rapporto.

Il 19enne ha convinto tutti, sfoggiando garbo, gentilezza e lucidità. Inizialmente non voleva aprire la busta, ma poi, grazie ai preziosi consigli di Maria De Filippi, ha cambiato idea ed alla fine ha scelto di incontrare il padre, dandogli la tanto agognata seconda chance. Anche per via del suo aitante aspetto fisico, Christian è piaciuto parecchio al pubblico femminile, che ne ha lodato la muscolosità e il fascino. Ma dopo che ha deciso di aprire la busta, con il padre, ha continuato oppure no ad intrattenere rapporti? Pare proprio di sì.

Su Instagram Christian ha un profilo attivo, anche se aggiornato con pochissime foto. Sotto alle ultime, dopo la messa in onda della puntata di C’è posta per te, sono spuntati molti curiosi telespettatori che hanno ricoperto il giovane di complimenti e congratulazioni. Diversi anche coloro che hanno trovato azzeccatissima la sua scelta in merito all’apertura della busta e alla decisione di provare a recuperare il legame con il padre. Sotto a questi commenti, il 19enne ha piazzato dei like. “Grazie mille”, ha inoltre risposto a un utente che lo ha lodato per aver perdonato il genitore.

Insomma, quasi certamente Christian e Giovanni, dopo essersi abbracciati a C’è posta per te, hanno continuato a vedersi nel tentativo di recuperare il tempo perduto.