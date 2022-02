C’è posta per te, Chiara e Simone: i dettagli intimi lasciano tutti di sasso

A C’è posta per te sono stati protagonisti Chiara e Simone, due giovani coniugi in rotta e con due figli. Lui l’ha tradita più di una volta. La prima nel 2019: quando la moglie se ne è accorta lo ha cacciato di casa per due mesi per poi perdonarlo e riaccoglierlo tra le mura domestiche. Due anni dopo, a fine 2021, Simone ci è ricascato, vedendosi con una donna per quattro volte, seppur senza ‘consumare’ rapporti. Ormai però il danno era fatto, con Chiara che lo ha smascherato di nuovo, mandandolo fuori di casa definitivamente. Simone, disperato, ha deciso di andare in analisi per poi contattare C’è posta per te.

Dopo aver accettato l’invito, Chiara si è ritrovata innanzi al marito nello studio di Canale Cinque. “Ciao ‘amo’, so che non te lo saresti mai aspettata di trovarmi qua, volevo chiederti scusa davanti a tutti e di perdonarmi dei tradimenti e delle umiliazioni perché non te le sei meritate”, ha esordito Simone. “Le persone – ha aggiunto – possono cambiare, per me potrebbe essere il primo passo per essere una nuova persona che smette di dire bugie, per essere più limpido e sincero”

Maria a questo punto è intervenuta, raccontando altri dettagli relativi al legame dei due ex coniugi. In particolare, la conduttrice pavese ha narrato che l’ex coppia si vede ancora per i figli e che, nonostante la rottura, ci sono “ancora rapporti intimi qualche volta”. Chiara ha confermato tutto: : “Si mi ha tradito e non lo faccio entrare in casa ma abbiamo ancora dei rapporti intimi”.

La questione del legame di letto che continua ad esserci nell’ex coppia, seppur saltuariamente, ha lasciato tutti di sasso. E infatti in un amen su Twitter è piovuto di tutto. Tantissimi coloro che hanno trovato illogica la situazione, alla luce dei due tradimenti subiti dalla donna.

Questi alcuni dei ‘cinguettii’ digitati a caldo: “Si però scusate, il senso di andarci a letto ma non perdonarlo quale sarebbe?”. “Ma come hanno ancora rapporti MA COSA DICI CHIARA”. “Già che ha rapporti intimi dopo aver subito due volte le corna la dice lunga… “. “Ma come si fa a riandare a letto con uno che ti tradisce ripetutamente? Come si fa? Che schifo”. “Ma come ogni tanto avete sei dei rapporti intimi? Ma stai bene? Ma caccialo e basta”. “Lei dice che fatica a credergli dopo tutto ciò che hanno passato”.

Altri utenti hanno sostenuto che la storia fosse finta. Molti coloro che ancor prima che venisse presa la decisione di aprire la busta o meno hanno capito che alla fine Chiara avrebbe ceduto. E infatti è stato così: dopo aver manifestato dubbi e perplessità, ha scelto di tornare tra le braccia di Simone. Pure in questo caso su Twitter è cascato di tutto, con una miriade di telespettatori di C’è posta per te che hanno criticato la decisione della donna.