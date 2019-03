C’è posta per te, Andrea e Veronica oggi: cosa è successo dopo la puntata

Le storie d’amore lasciano sempre il segno a C’è posta per te. Quella di Andrea e Veronica è stata la più chiacchierata della puntata di sabato 9 marzo 2019. La giovane ha chiuso la busta al marito dopo i ripetuti tradimenti. Neppure il bene dei due figli in comune ha fermato Veronica che, più convinta che mai, ha tagliato i ponti con Andrea. Un comportamento che ha conquistato il pubblico di Maria De Filippi: sui social network si sono sprecati i commenti positivi nei confronti di Veronica. “Una grande donna, finalmente una persona che non si lasca ingannare da false promesse”, ha scritto più di qualcuno su Twitter, ma anche su Facebook e Instagram.

La situazione tra Andrea e Veronica oggi

Ma dopo la registrazione di C’è posta per te – che come sappiamo avviene molti mesi prima dell’effettiva messa in onda – cosa è successo tra Andrea e Veronica? I due sono rimasti davvero divisi o si sono riappacificati? Come fa sapere il Vicolo delle News, la campana non ha cambiato idea. Nonostante i due figli, Veronica è rimasta ferma nella sua posizione. Del resto l’aveva spiegato a Maria De Filippi: “Ho perdonato già troppo, ho subito abbastanza”. Veronica è stata tradita pure mentre aspettava il secondo bambino: un grave affronto per la ragazza, che ora preferisce andare avanti senza Andrea.

Veronica conquista tutti su Canale 5

“Tu non sai cos’è l’amore: cresci, devi maturare!”, ha detto Veronica ad Andrea. Un atteggiamento che è piaciuto a Maria De Filippi che, in questo caso, non ha preso le difese del mittente della busta.