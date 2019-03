C’è posta per te, Andrea e Veronica: Maria De Filippi imbarazzata

C’è posta per te: la storia di Andrea e Veronica lascia Maria De Filippi senza parole

A C’è posta per te non è sempre facile gestire una storia. Ne sa qualcosa Maria De Filippi che, seppur calma e paziente, è rimasta senza parole davanti alla vicenda di Andrea e Veronica, rispettivamente marito e moglie. L’uomo ha deciso di partecipare al programma per farsi perdonare dalla moglie, che ha tradito più volte. La De Filippi ha provato ad aiutare Andrea, cercando di analizzare a fondo i sentimenti di Veronica. Ma quest’ultima, con i suoi aneddoti, ha lasciato di stucco la conduttrice e il pubblico presente in studio e a casa. Andrea, come raccontato da Veronica, ha perso più di una volta la testa per un’altra donna e in onore dell’ultima amante si è addirittura fatto un tatuaggio. “Mi ha tradito anche quando ero incinta”, ha aggiunto Veronica, che da Andrea ha avuto due figli.

Andrea resta in silenzio davanti alle accuse di Veronica

Andrea è rimasto in silenzio davanti alle dichiarazioni di Veronica. Profondamente amareggiato per quanto accaduto, il napoletano non ha fatto nulla per far cambiare idea alla moglie. E niente ha fatto neppure Maria De Filippi, che di solito insiste fino all’ultimo con i suoi ospiti. Non solo: quando Veronica ha definitivamente chiuso la busta la presentatrice si è pure lasciata scappare un “brava”.

Il pubblico si schiera dalla parte di Veronica

Pure il pubblico di C’è posta per te si è schierato dalla parte di Veronica. “Finalmente una grande donna che non cede al richiamo delle busta e non perdona”, ha osservato qualcuno su Twitter.