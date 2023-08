C’è posta per te, Alessia Quarto è mamma: chi è il papà

Gennaro, il figlio di Alessia Quarto e del compagno Emanuele, è nato. A dare l’annuncio, nella giornata di sabato 26 agosto, è stato il noto volto di C’è posta per te attraverso una Instagram story in cui mostra il braccialetto con scritti i cognomi dei due neo genitori. Tanti sono stati i messaggi di auguri arrivati nelle successive ore, prontamente ricondivisi dalla stessa Alessia, che ha in seguito raccontato l’esperienza appena vissuta.

Alessia Quarto racconta il parto

Alessia ha innanzitutto ringraziato tutti coloro che le hanno mandato dei messaggi di auguri per la nascita del piccolo. “Non è stata una passeggiata, però ce l’abbiamo fatta” ha raccontato. Alessia ha descritto il parto (cesareo) come “un’emozione unica“. Il bambino, come raccontato da lei stessa, pesa 3,840 kg. In seguito sono arrivati i ringraziamenti allo staff di ginecologia dell’ospedale San Giuliano, in cui Alessia ha potuto dare alla luce suo figlio. Il noto volto di C’è posta per te ha elogiato il lavoro svolto dai medici: “Non avrei potuto scegliere ospedale migliore” ha detto via social.

La storia di Alessia: dal divorzio con il marito al dolce annuncio

La storia di Alessia Quarto a C’è posta per te aveva fatto discutere e lei, nel giro di un anno, era riuscita a conquistarsi una certa notorietà sul web. Lo scorso 15 febbraio aveva dato l’annuncio di essere incinta, attraverso un toccante video dove mostrava alcune sue foto con il pancino in vista e altre dove invece si poteva osservare l’ecografia. Il post aveva ricevuto numerosi commenti di congratulazioni e di auguri da parte dell’utenza social.

Alessia aveva avuto un confronto con l’ex marito proprio nel programma di Canale 5. Quest’ultimo l’aveva tradita con la cugina. A nulla servirono lacrime e suppliche, con Alessia che decise, nello show condotto da Maria De Filippi, di chiudere la famosa busta. La scelta della Quarto di non tornare sui suoi passi era stata ampiamente lodata dal popolo del web, che aveva anche espresso il desiderio di vederla a Uomini e Donne, alla ricerca di un amore più sincero. In un’intervista di alcuni mesi fa, però, Alessia chiarì di non essere intenzionata ad intraprendere un percorso televisivo.

Alessia Quarto non ha più rapporti con l’ex marito, come precisato da lei stessa. Firmate le carte del divorzio, infatti, i due non si sono più visti né sentiti. Dopo questo evento, Alessia è andata avanti. Al suo fianco oggi c’è un altro uomo, con cui ha da poco dato alla luce il primo figlio.