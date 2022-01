C’è posta per te, Alessia e Giovanni sono tornati insieme? Parla la donna

Nel corso della prima puntata di C’è posta per te, la storia più forte e a tratti tragicamente surreale è stata quella degli ex coniugi Giovanni e Alessia. Lui l’ha tradita con sua cugina. Inevitabilmente lei, originaria di Boscoreale (Napoli), quando è venuta a conoscenza delle corna – consumatesi con l’aggravante che si sono verificate in ambito familiare -, ha piantato in asso l’ex marito che si è presentato negli studi di Canale Cinque chiedendo perdono e una seconda chance. Alessia, accompagnata dal padre, è stata irremovibile, facendo chiudere la busta. E oggi? Com’è la situazione con Giovanni? La coppia si è ricomposta oppure no?

No, nessun ritorno in love per Giovanni e Alessia. Lei stessa lo ha fatto intendere a chiare lettere scrivendo una Stories Instagram dopo che è andata in onda la puntata di C’è posta per te. “Non so cosa vi aspettate da me, sono una ragazza normale. La mia non è stata una vita facile già prima del tradimento. Però sono orgogliosa di dire che ogni qual volta sono caduta, ho avuto una grande famiglia a tendermi la mano. Ed è questa la mia unica immensa ricchezza”. Così Alessia. Casomai ci fossero dubbi sul ritorno in love o meno con Giovanni, ce li si può togliere andando sulla pagina Facebook della donna che si dichiara ancora oggi “vedova“.

Inoltre Alessia, poco prima che venisse trasmessa la puntata, ha dichiarato, sempre tramite delle Stories pubblicate su Instagram, di prendersi la “totale responsabilità” di quel che ha detto nel programma di Maria De Filippi. Quindi ha rimarcato che ciò che ha pronunciato in puntata è quel che ancora oggi pensa.

Insomma, con Giovanni nessun ricongiungimento. La donna campana è anche stata protagonista di una sfogo indirizzato a un utente che ha copiato il suo profilo, realizzandone uno fake. “Se volete prendere il mio account prendetevi anche i miei dolori e i miei traumi”, ha chiosato Alessia, mettendo in guardia i followers circa il circolare del profilo falso creato con il suo nome.

C’è posta per te: tripudio per Alessia, Giovanni criticatissimo

La vicenda dei due ex coniugi è stata commentatissima dai telespettatori di C’è posta per te che a migliaia si sono riversati su Twitter. Sul social dei cinguettii hanno attaccato Giovanni e lodato la scelta di Alessia di far chiudere la busta. Praticamente nessuno è riuscito a giustificare il tradimento dell’uomo che, come sopradetto, ha l’aggravante di essere stato commesso in ambito familiare.