C’è posta per te 2024, svelati i primi 5 ospiti big: i colpacci di Maria

C'è posta per te

Prime interessanti anticipazioni relative a “C’è posta per te 2024”, programma storico del sabato sera di Canale Cinque. Lunedì 2 ottobre Maria De Filippi ed il suo team hanno registrato la prima puntata della nuova stagione del people show che sarà trasmesso, come da anni a questa parte, a partire da gennaio. SuperGuidaTv ha svelato cinque super ospiti che hanno preso parte alle riprese: due big della tv italiana e tre volti di “Terra Amara”, soap opera amatissima dal pubblico della rete ammiraglia del Biscione. Di chi si tratta?

I super ospiti della prima puntata di C’è Posta Per Te

Negli studi Elios di Roma si sono visti Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli, una delle amiche del cuore di “Queen Mary” (cult i loro siparietti a “Tu si que vales). Per quel che riguarda “Terra amara”, ecco Müjgan Hekimoglu, Demir Yaman e Uğur Güneş. Ricapitolando, ecco la lista degli ospiti della registrazione del 2 ottobre:

Canale Cinque continua a puntare sulla popolarità di Terra Amara (e fa bene)

Perché cotanta attenzione per i personaggi della fiction turca? Semplice, perché la serie tv è seguitissima ed ha un pubblico ampio che la guarda quotidianamente. Non a caso anche Silvia Toffanin, nel primo scampolo di stagione di “Verissimo“, ha ospitato alcuni dei personaggi principali di “Terra Amara”. Insomma, Mediaset, giustamente, tende a sfruttare in modo trasversale la popolarità della soap opera.

Per quel che riguarda il format, ci saranno pochi cambiamenti. Come al solito Maria De Filippi si farà voce narrante delle storie proposte nella trasmissione. E come al solito torneranno i postini a consegnare la posta e a capire se gli inviti verranno accettati o meno.

Non mancherà nemmeno quest’anno la ‘storia dolce’, in cui vengono narrate le vicende di persone che si sono riscattate dopo periodi difficili e zeppi di difficoltà. Naturalmente, le vicende che maggiormente interessano, sono però quelle inerenti a corna e tradimenti. Fuor di dubbio che anche nel 2024 verrà dato ampio spazio a tali argomenti.