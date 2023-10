C’è posta per te 2024, i primi ospiti: 8 pezzi da novanta, chi sono

C’è posta per te sta per tornare. Trapelano altri nomi di ospiti big per il people show di Canale 5: di chi si tratta.

C’è posta per te, noto programma di Maria De Filippi, sta per tornare su Canale 5. In attesa delle nuove puntate, stanno già a circolando i nomi dei primi ospiti. Nelle registrazioni del people show, nuovi vip sarebbero entrati in studio: ecco quali.

C’è posta per te 2024: trapelano altri ospiti

A rivelarli è stato ancora una volta SuperGuidaTv, grazie alla collaborazione di Amici News. Pare che Maria De Filippi abbia chiamato Stefano De Martino, Giorgia ed Emanuel Lo e Michele Morrone. Il conduttore di Rai 2 ed ex ballerino di Amici è stato più volte coinvolto dalla padrona di casa a C’è posta per te, mentre la coppia Emanuel Lo-Giorgia è tra le più amate del piccolo schermo. Lasciati alle spalle i momenti difficili, la relazione procede a gonfie vele e i due sono spesso molto riservati: chissà che non possano rivelare qualcosa di interessante proprio nel programma di Maria De Filippi. A chiudere il trio di super-ospiti c’è Michele Morrone, anch’esso molto apprezzato, soprattutto dal pubblico femminile.

Nelle ultime settimane sono state registrate numerose storie negli studi di C’è posta per te, sebbene non è dato sapere cosa sia accaduto. Quasi sicuramente, Maria De Filippi e gli autori staranno preparando storie emozionanti per tenere incollati al televisore gli spettatori a casa.

Qualche giorno fa, inoltre, erano trapelati anche altri nomi di ospiti big. Pare, infatti, che negli studi Elios di Roma si siano visti anche Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. Come ospiti, inoltre, potrebbero esserci anche tre volti della nota soap Terra Amara, molto amata dagli spettatori Mediaset, tanto che ha ottimi ascolti. I nomi in questione sarebbero quelli di Müjgan Hekimoglu, Demir Yaman e Uğur Güneş. Ricapitolando, questi sono i nomi degli ospiti a C’è posta per te già trapelati:

Paolo Bonolis

Sabrina Ferilli

Müjgan Hekimoglu

Demir Yaman

Uğur Güneş

Stefano De Martino

Emanuel Lo e Giorgia

Michele Morrone

Non dovrebbero esserci molti cambiamenti per quel che riguarda il format di C’è posta per te 2024. Maria De Filippi sarà ancora una volta la voce narrante delle storie e torneranno i postini a consegnare la posta, per capire se gli inviti saranno accettati o meno. Non mancheranno, con ogni probabilità, le ‘storie dolci’ (vicende di persone che si sono riscattate dopo periodi difficili) così come le vicende incentrate su tradimenti.