Giuseppe e Valeria di C’è posta per te stanno ancora insieme dopo la puntata? Ultime news sulla coppia

Tra le tante storie della seconda puntata di C’è posta per te 2020 quella di Giuseppe e Valeria ha sicuramente lasciato il segno. La bellezza di lui non è passata inosservata – c’è addirittura chi ha invocato sui social network un suo coinvolgimento a Uomini e Donne – così come la dolcezza di lei non ha lasciato indifferenti. Nel salotto di Maria De Filippi i due si sono riconciliati: ma oggi la coppia è ancora unita? Subito dopo la puntata tanti telespettatori sono corsi sui profili Instagram e Facebook di Giuseppe e Valeria alla ricerca di qualche segnale importante. Ma nessuno dei due si è sbilanciato e l’assenza di foto di coppia ha fatto pensare al peggio. Ma l’ultimo gesto di Giuseppe, arrivato in maniera del tutto inaspettata, ha definitivamente svelato la verità.

La foto di Giuseppe dopo C’è posta per te mette tutti a tacere

Mercoledì pomeriggio Giuseppe Vescovo ha deciso di postare sul suo account Instagram una foto insieme a Valeria (che potete vedere più in basso). Nessuna dichiarazione da parte del giovane di Castellamare di Stabia ma solo un cuoricino che vale più di mille parole. Dopo C’è posta per te la storia tra Giuseppe e Valeria procede quindi a gonfie vele e i ragazzi sono pronti a sposarsi dopo tanti anni insieme e due bambine.

Record di ascolti per la seconda puntata di C’è posta per te

La storia di Giuseppe e Valeria è stata una delle più seguite nel corso della seconda puntata di C’è posta per te. Puntata che ha raccolto davanti alla tv oltre 6 milioni di telespettatori con più del 30% di share.