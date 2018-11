Albano Carrisi, Romina Power e altri: primi nomi ospiti C’è posta per te 2019

Quando torna in onda C’è posta per te e chi sono i primi ospiti del 2019

Quasi tutto pronto per il ritorno di C’è posta per te, uno dei programmi più amati di Canale 5. Maria De Filippi ha registrato le nuove puntate per tutta l’estate e la messa in onda è prevista per il prossimo gennaio. La data di partenza dovrebbe essere sabato 19 gennaio, anche se non è ancora stata confermata. Intanto Dagospia ha annunciato i nomi dei primi ospiti della trasmissione, da sempre campione di ascolti. Tra i Vip del 2019 ci saranno il giocatore della Juventus Giorgio Chiellini, Albano Carrisi e l’ex moglie Romina Power (ospitati ovviamente in coppia) e il cantante Ricky Martin. Nel corso delle prossime settimane verranno annunciati nuovi ospiti che saranno numerosi, visto che generalmente Maria accoglie nel suo studio due personaggi famosi a serata.

Nuova importante sfida nel 2019 per C’è posta per te

A partire dal nuovo anno C’è posta per te dovrà vedersela con un nuovo sfidante. Secondo quanto rivela Tv Blog, la Rai vorrebbe contrastare la forza dell’emotainment della De Filippi con la seconda edizione di Ora o mai più. Lo show, ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus, ha avuto grande successo la scorsa estate e la rete pubblica vorrebbe riproporlo senza attendere troppo. Riusciranno i cantanti finiti nel dimenticatoio a battere Maria?

C’è posta per te: una coppia si è sposata di recente

In attesa della nuova edizione di C’è posta per te, una coppia di giovani è convolata a nozze dopo l’esperienza nello show Mediaset. Francesco e Antonella si sono sposati dopo aver fatto pace proprio grazie a Maria De Filippi. Non solo, i due sono pure in attesa di un bambino. Tanti auguri!