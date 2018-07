C’è posta per te: Antonella e Francesco si sono sposati grazie alla De Filippi

C’è posta per te, la storia di Antonella e Francesco: la coppia si è sposata e aspetta una bambina

Quella di Antonella e Francesco è stata una delle storie più seguite e commentate dell’ultima edizione di C’è posta per te. Ricordate? Lui aveva scritto al programma di Maria De Filippi per chiedere perdono alla fidanzata e alla sua famiglia dopo numerosi tradimenti. In passato Antonella aveva seguito Francesco in Germania, dove lui si era trasferito per lavoro. Poi i due avevano preso la decisione di sposarsi ma, pochi mesi prima dell’evento, Francesco aveva annullato tutto. Antonella aveva capito la crisi del fidanzato e lo aveva perdonato. Ma subito dopo lui aveva iniziato una relazione clandestina con un’altra donna conosciuta in Germania. Da lì era cominciato un lunghissimo tira e molla, durante il quale l’uomo non riusciva a decidere quale donna scegliere. Alla fine Francesco ha scelto di stare con Antonella, che lo ha perdonato. A C’è posta per te i genitori di lei, Mario e Loretta, dopo una titubanza iniziale, hanno aperto la busta e si sono riconciliati con Francesco. Cosa fanno oggi Antonella e Francesco?

Antonella e Francesco: matrimonio e figlia dopo C’è posta per te

“Se non fosse stato per Maria De Filippi, io e Francesco avremmo fatto molta più fatica a raggiungere la serenità”, ha dichiarato Antonella al settimanale Nuovo. La coppia si è sposata in questi giorni e a ottobre nascerà la loro prima figlia. “Maria è una donna molto intelligente e io la ringrazierò per sempre. Se siamo qui è anche grazie a lei, che ha convinto la mia famiglia. Ha fatto capire loro che io mi trovavo tra due fuochi, costretta a scegliere tra l’amore per Francesco e quello per loro”, ha aggiunto la ragazza. Antonella ha spiegato che la partecipazione a C’è posta per te ha cambiato molto Francesco, così come il loro rapporto che ora è molto più solido. I due hanno ripreso pure a lavorare insieme: lui ha preso in gestione un pub ad Aversa e lei lo aiuta tra cucina e tavoli.

C’è posta per te, Antonella: “Francesco è cambiato”

“Lui mi capisce, è un punto di riferimento presente e molto maturo, mi accontenta sempre. È stato lui a volere questa bambina. All’inizio io non ero convinta di avere subito un figlio, perché volevo prima pensare al lavoro. Però poi ho scoperto di essere incinta ed è stata la notizia più bella della mia vita”, ha confidato Antonella. Il nome della piccola in arrivo non è stato ancora deciso: i protagonisti di C’è posta per te stanno valutando tra Antonia, come la nonna, e Alessandra.