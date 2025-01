C’è Posta, figlio chiude busta: fischi alla nuora, applausi a Maria

Nella puntata di C’è Posta Per Te andata in onda questa sera su Canale 5, Maria De Filippi ha invitato in studio Maria, una madre che ha cercato di recuperare il rapporto con suo figlio Giovanni. Quest’ultimo, tuttavia, ha deciso di chiudere la busta. Sul web sono state numerose le critiche nei confronti suoi e della sua compagna Martina, la quale ha avuto un ruolo centrale nella vicenda. Le parole di De Filippi per i due sono state da applausi.

Come di consueto questa sera è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di C’è Posta Per Te, il programma condotto da Maria De Filippi che permette alle persone di recuperare rapporti interrotti. Tra le storie di questa sera è stata raccontata anche quella di Maria, una madre che ha cercato di riprendere i contatti con suo figlio Giovanni, avuto dal suo primo matrimonio. Da cinque anni il ragazzo ha chiuso ogni rapporto con lei, bloccandola anche sui social. Maria ha quindi chiamato a C’è Posta Per Te per incontrare Giovanni insieme alla nuora.

Giovanni e Martina hanno accettato l’invito, tuttavia l’incontro con Maria e Pasquale non è andato come sperato dalla donna. Il ragazzo ha difatti deciso di chiudere la busta e di non recuperare il rapporto con sua madre. Giovanni l’ha difatti accusata di non averlo cercato abbastanza e di volere solo una relazione a convenienza. Nella discussione un ruolo chiave lo ha avuto anche la nuora Martina. Sui social, infatti, in molti fan del programma l’hanno criticata per non aver cercato di convincere Giovanni a recuperare il rapporto con sua madre. Addirittura in studio l’hanno fischiata per le sue parole verso Maria.

Maria De Filippi è intervenuta nella questione per provare a portare la pace tra madre e figlio. Le sue parole sono state davvero da applausi. Nello specifico la conduttrice ha sottolineato a Giovanni come avesse chiuso i rapporti con sua madre senza darle delle spiegazioni e di aver mostrato degli atteggiamenti un po’ contraddittori. Inoltre ha aggiunto come non potesse pretendere che sua madre capisse il suo volere se lui non lo rendeva esplicito. Giovanni le ha risposto dicendo che la madre lo aveva cercato solo per un motivo egoistico in quanto il suo unico figlio. A quel punto Maria gli ha sottolineato come avrebbe potuto averne degli altri, ottenendo l’applauso da parte di tutto lo studio.

La conduttrice ha poi chiesto a Giovanni se la situazione con sua madre lo faccia stare bene o gli causi malessere. Il ragazzo ha detto che ormai, dalla nascita di sua figlia, ha imparato a conviverci e di non avere più rancori nei suoi confronti. Alla fine, nonostante i numerosi tentativi di De Filippi, Giovanni ha deciso di chiudere la busta e di non recuperare i rapporti con la mamma.