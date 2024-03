Cattelan partirà col nuovo show…”se non ci chiudono prima” (video)

Alessandro Cattelan tornerà in prima serata. La notizia era già stata annunciata dallo stesso conduttore negli scorsi giorni. Ora l’ex volto Sky ne parla di nuovo aggiungendo ulteriori dettagli. Il titolo Da Nessuno Vicino è Normale è confermato e lo show sarà su Rai 2 prossimamente.

Lo storico presentatore di X Factor cerca di nuovo di conquistare il prime time della televisione generalista. Dopo il flop di Da Grande, che segnò il suo debutto in Rai, la partenza del nuovo show è imminente. Questa volta però, il presentatore rischia meno.

Da Vicino Nessuno è Normale andrà in onda sulla rete che ospita Alessandro già da tempo, Rai 2, e – come già anticipato – seguirà lo stile del people show. Durante l’ultima puntata di Stasera C’è Cattelan, andata in onda ieri sera, il conduttore ha nuovamente confermato il progetto e ne ha svelato la data di partenza.

Ironizzando e facendo riferimento al mancato successo del suo primo show in Rai, il conduttore ha svelato che il nuovo programma sarà composto da tre puntate.

Non una… non due… se non ci chiudono prima, tre… prime serate su Rai Due

La trasmissione occuperà la prima serata del lunedì di Rai 2 a partire dal 20 maggio, per tre settimane consecutive. Il termine della messa in onda di Da Vicino Nessuno è Normale è quindi previsto per il 3 giugno.

Cattelan sceglie una durata analoga a quella del suo precedente show Rai, ma in questo caso il genere è diverso. Mentre Da Grande sembrava un E Poi C’è Cattelan in versione prima serata, ora il conduttore porta in tv le persone normali.

Da Vicino Nessuno è Normale infatti, essendo un people show, si focalizzerà meno su grandi ospitate come quelle che avevamo visto in Da Grande o che continuiamo a vedere attualmente in seconda serata su Rai 2. Alessandro ha definito il nuovo progetto come:

Un people show in cui interrogarsi sulle nostre idiosincrasie e approfondire le piccole manie umane in maniera originale e divertente

Da queste anticipazioni la trasmissione sembra essere l’occasione per mettere al centro le diversità caratteristiche di ognuno di noi e riflettere su di esse. Come spiegato dallo stesso Cattelan però, una grande componente del programma sarà di natura ironica, seguendo comunque lo stile del presentatore.

Da Vicino Nessuno è Normale, almeno sulla carta, sembra essere un prodotto originale rispetto a quelli proposti negli ultimi tempi sia da Cattelan, sia da Rai 2. Speriamo quindi che questo nuovo show possa ottenere il successo desiderato e che la collocazione – quella del lunedì – possa avvantaggiare la crescita degli ascolti.