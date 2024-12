Cattelan epico sul voto di Lucarelli: così si fa ‘sparire’ la Bruganelli

Nella prima semifinale di Ballando con le Stelle è andato in scena l’ennesimo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Alla fine del faccia a faccia acceso, la giurata ha alzata la paletta per dare il voto e all’ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di appioppare un 6 per quanto mostrato in pista. Sufficienza. Non una stroncatura. Alessandro Cattelan, su X, ha commentato la faccenda, ripostando il contenuto di un utente con la seguente chiosa “Aaaaaaaaaaaaaaah”. Il contenuto ripostato dall’utente recitava così: “Chi ha visto Selvaggia a Supernova sa”.

Rapido passo indietro: nei giorni scorsi la Lucarelli è stata ospite per circa un’ora nel podcast di Cattelan, intitolato Supernova. Nel corso della conversazione ha spiegato che quando vuole far “sparire un o una concorrente” come voto da 5 o 6. La giurata ha aggiunto che tale votazione è piuttosto neutra ed è peggio di uno zero o di un uno, che solitamente scalda gli animi e pone un personaggio sotto i riflettori, provocando anche una reazione nel pubblico. Cattelan, memore di quanto detto dalla Lucarelli nel suo podcast, nel vedere che la giornalista ha dato 6 alla Bruganelli, ha capito che il suo obbiettivo era quello di farla sparire e di non darle troppo spazio.

In realtà l’ex moglie di Bonolis è finita nuovamente al centro dell’attenzione a Ballando. A un certo punto si è pure stranita per un termine usato dalla Lucarelli. La parola è rinculo. La Bruganelli pare non abbia ben compreso il significato del termine. Addirittura è dovuta intervenire Milly Carlucci che si è trasformata in un dizionario vivente, informando il pubblico sul significato del sostantivo.

Lungo la serata la Lucarelli ha anche sottolineato uno scivolone di Angelo Madonia che, nonostante sia stato cacciato, è riuscito a farsi notare. E non per un qualcosa di estremamente positivo. Per chi non lo sapesse, il maestro è stato allontanato in quanto non ha legato con la sua partner Federica Pellegrini (una cosa mai successa nella storia del programma). Ebbene, durante la semifinale, cosa ha fatto il danzatore palermitano? Dai suoi profili social ha sponsorizzato la compagna Bruganelli e non la ‘Divina’. La Lucarelli ha rimarcato la questione e Sonia si è adirata. L’ennesimo pasticcio comunicativo. La giurata ha poi rincarato la dose sui social scrivendo “La mestizia, fino alla fine”.