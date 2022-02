Cattelan, batosta da Netflix: malcontenti e tagli al programma, il rumor

Cattelan arriverà su Netflix a marzo 2022 con un programma in cui ha creduto e crede tanto. Sui social ricorda ai fan quasi quotidianamente l’arrivo di Una Semplice Domanda, ma sta circolando un rumor che potrebbe rivelare retroscena poco felici per lui. Quando ha lasciato Sky il suo pubblico era pronto a seguirlo ovunque e soprattutto prontissimo a supportarlo e a fare il tifo per lui. Prima su Rai Uno, con Da Grande che però non è andato proprio benissimo. I tempi della messa in onda – fine settembre – e la serata scelta – la domenica – hanno forse penalizzato Cattelan: il suo pubblico è diverso da quello a cui in Rai sono abituati. Ed è un pubblico che non trascorre le ultime domeniche con un clima estivo sul divano di casa.

Adesso c’è una nuova sfida ad attenderlo per mamma Rai, l’enorme impegno per l’Eurovision Song Contest 2022 dove non sarà solo sul palcoscenico. Ma in attesa di maggio ci sarà un altro appuntamento importante per lui: Una Semplice Domanda su Netflix. A quanto pare, però, non ci sarebbe grande entusiasmo da parte del colosso streaming per questo prodotto. Davide Maggio ha reso noto infatti che ci sarebbe insoddisfazione da parte di Netflix per Una Semplice Domanda.

Il debutto di Cattelan su Netflix è fissato al 18 marzo 2022, ma dopo uno slittamento perché inizialmente era previsto per la fine del 2021. Questa è solo una minima parte delle motivazioni per le quali ci sarebbe malcontento per Una Semplice Domanda. Pare, infatti, che ci sia stato un taglio alle puntate: Netflix le avrebbe ridotte da 8 a 6. Questo perché tutto il girato di Cattelan non avrebbe soddisfatto le aspettative né convinto.

Non resta che attendere il 18 marzo per scoprire come reagirà il pubblico. Gli ospiti di Cattelan in Una Semplice Domanda sono anche di tutto rispetto, Netflix pare non aver messo limite alle spese. Ci saranno infatti Roberto Baggio, Paolo Sorrentino, Gianluca Vialli, Geppi Cucciari e Elio. L’attesa da parte dei fan più fedeli è tanta, non ci sono dubbi. L’ultima parola su un nuovo programma spetta sempre al pubblico, si sa.