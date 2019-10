Catherine Spaak, sorpresa inaspettata di Carlo Conti: “Ti brillano gli occhi”

Catherine Spaak a La vita in diretta, l’attrice ospite nella puntata di giovedì 17 ottobre: confessione sulla Rai

Tra gli ospiti della trasmissione La vita in diretta di oggi c’era anche Catherine Spaak. Lei è stata la protagonista dell’intervista finale del giorno, con Alberto Matano. Si è parlato della sua carriera e della vita sentimentale, su cui però non ha voluto rivelare nulla per rispetto della privacy del compagno. Una lunga parentesi è stata dedicata ad Harem, il programma che ha regalato tantissime soddisfazioni a Catherine per tanti anni. Lei vorrebbe riportarlo in televisione e ha spiegato a un Matano curioso di averlo anche proposto alla Rai. La risposta non è stata positiva però, perché, stando a ciò che ha raccontato la Spaak, la Rai avrebbe respinto la proposta dicendo che ormai lei è “troppo vecchia”. Proprio con queste parole si è espressa l’attrice, che però non ha escluso l’ipotesi di fare una puntata speciale del suo programma.

La vita in diretta, Carlo Conti fa una sorpresa a Catherine Spaak: il messaggio

Ma soprattutto è arrivata una bellissima e piacevole sorpresa per Catherine Spaak! Matano le ha mostrato la foto di un uomo di spalle, che lei però non ha riconosciuto. Chiedendo l’aiuto del pubblico ha poi scoperto essere Carlo Conti, che ha registrato un video messaggio per lei. Il conduttore nel video ha detto: “Ci siamo divertiti molto a Si può fare. Chaterine è una donna straordinaria, intelligentissima, colta. Mi sono innamorato di lei quando l’ho vista giovanissima nel Sorpasso, in una partita di ping pong. Da quel momento sono rimasto folgorato dalla sua bellezza, delicatezza e genialità”. Una bellissima dichiarazione che ha rievocato ricordi ed emozioni altrettanto belle nella Spaak.

Catherine Spaak, la reazione alla sorpresa di Carlo Conti: “Non me lo aspettavo!”

L’attrice proprio non si aspettava una sorpresa da parte di Conti! Visibilmente emozionata e colpita, ha detto: “Non lo sapevo, veramente è una sorpresa! Mi sono divertita come mai in vita mia a Si può fare. […] Lo ringrazio, non me lo aspettavo assolutamente”. A Matano non sfugge nulla e dopo aver notato gli occhi commossi di Sandra Milo, ha notato anche quelli di Catherine Spaak a La vita in diretta: “Ti brillano gli occhi. Ti sei emozionata con il messaggio di Carlo”.