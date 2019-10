Caterina Murino presto mamma: “Io e il mio compagno ci stiamo provando”

Caterina Murino vuole avere dei figli dal compagno Edouard

Caterina Murino è pronta ad avere dei figli. A 42 anni, con all’attivo una carriera sfavillante tra Italia e Francia, l’ex letterina di Passaparola è pronta a dedicarsi alla famiglia. In una recente intervista concessa al settimanale Di Più la new entry de L’Isola di Pietro 3 ha rivelato che sta provando ad avere un figlio col compagno, l’avvocato francese Edouard. La coppia è unita da due anni e convive a Parigi, dove la Murino si è trasferita da tempo e dove è diventata parecchio famosa grazie al cinema. Per il momento Caterina ed Edouard non sono ancora sposati visto che l’uomo ha alle spalle un matrimonio finito male ma in futuro non sono escluse delle seconde nozze.

Caterina Murino ed Edouard vogliono allargare la famiglia

“Per quanto riguarda i figli il desiderio è sempre presente. Io e Edouard ci siamo provando”, ha dichiarato Caterina Murino alla rivista edita da Cairo Editore. “Nella fiction L’isola di Pietro sono Teresa, una madre che cresce da sola due gemelli adolescenti dopo aver perso tragicamente il marito. Spero di essere credibile e reale quando interpreto una madre, che le mamme che mi vedono in tv possano ritrovarsi in me. Per ora sono madre solo sul set ma vorrei diventarlo al più presto anche nella vita”, ha aggiunto.

Caterina Murino vuole restare a vivere a Parigi

Nonostante il recente impegno in Italia, con la fiction Mediaset, Caterina Murino non ha alcuna intenzione di lasciare Parigi. È arrivata in Francia nel 2003, grazie al film L’enquete corse, e da allora non è più andata via. “La mia vita ormai è là”, ha assicurato la 42enne.