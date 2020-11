Caterina Collovati ha il Covid: come sta l’opinionista di Barbara d’Urso

La moglie dell’ex calciatore Fulvio Collovati è risultata positiva al tampone per il Coronavirus e ora si trova in isolamento domiciliare

Caterina Collovati è risultata positiva al Covid-19 e a darne notizia è stata proprio l’opinionista di Barbara d’Urso con un post sul profilo Facebook personale. La giornalista ha voluto condividere la notizia con i propri follower, rassicurandoli che i sintomi, pur essendoci, non sono severi e che sta prendendo delle medicine leggere per curare il virus. Si è posta in isolamento domiciliare per i prossimi 10/14 giorni, così da prevenire la diffusione di altri eventuali contagi.

Con la positività della Collovati, aumenta il numero dei personaggi famosi che hanno contratto il Coronavirus di recente. Dai volti noti dello spettacolo come Carlo Conti, Gerry Scotti e Alessandro Cattelan, a personaggi del mondo dello sport come il calciatore della Lazio Ciro Immobile, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo e molti altri.

Quando scopri di essere positivo, vieni avvolto da un groviglio di sensazioni diverse.Per prima cosa non vuoi credere… Posted by Caterina Collovati on Wednesday, November 11, 2020

Chi è Caterina Collovati, la moglie di Fulvio Collovati

Caterina Cimmino, questo il nome all’anagrafe della giornalista. Il cognome Collovati, con cui è conosciuta, lo deve alle nozze con l’ex calciatore di Milan e Inter Fulvio Collovati. Nozze celebrate nel 1981. Con l’atleta ha avuto due figlie: Celeste, 36 anni e Clementina 24.

Caterina è nata a Napoli il 16 aprile 1962 e nell’ultimo periodo il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscerla vedendola nei panni di opinionista nei programmi Mediaset condotti dalla d’Urso. La Collovati ha fatto il proprio esordio davanti alle telecamere nel 1982 quando, insieme ad altre mogli di calciatori dell’epoca, ha preso parte al programma ‘Caccia al 13’ su Rete Quattro.

Nel 1991 diviene giornalista pubblicista e questo le ha permesso di condurre programmi sportivi negli anni Novanta e Duemila sulla Rai, come ‘Il processo del lunedì’, ideato da Aldo Biscardi e trasmesso su Rai Tre e ‘Calciomania’ in onda su Italia 1.

Dopo un periodo di pausa è tornata in televisione nel 2016, conducendo il programma mattutino ‘Detto da voi’, che affronta tematiche di politica, attualità e cronaca sulla rete minore ‘Telelombardia’. Da un anno a questa parte, inoltre, è spesso ospite nel programma della domenica sera e tramesso in prima serata su Canale 5 ‘Live-non è la d’Urso’ nella veste di opinionista. Ruolo che ricopre anche a ‘Pomeriggio Cinque’.