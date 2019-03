Caterina Balivo mette in riga l’ospite molesto: “Ti tiro una scarpa in testa”

Vieni da me: Caterina Balivo mette in riga un Gianfranco Vissani “molesto”

Una puntata molto briosa quella di Vieni da me di oggi 29 marzo 2019. Ospiti della trasmissione, fra gli altri, la bella Roberta Capua e il ristoratore Gianfranco Vissani. Entrambi intervistati da Caterina Balivo, durante buona parte della puntata il cuoco stellato ha fatto molti apprezzamenti su Roberta Capua, che prima della fine dello show ha lasciato lo studio. Prima di uscire ha detto ironicamente(?) che stava andando via proprio per non assistere all’intervista di Vissani. L’ex Miss Italia, che ha compiuto cinquanta anni, si è presentata in studio molto in forma e solare come sempre, cosa che probabilmente ha colpito il cuoco della tv. Gianfranco ha fatto dei commenti, neanche tanto velati, sulla Capua. Più di una volta ha parlato delle sue scarpe e della possibilità di toglierle perché “così più bella”.

Caterina Balivo a Vieni da me: “Ti tiro una scarpa in testa”

Roberta Capua ha lasciato lo studio perché infastidita? In effetti i commenti di Gianfranco Vissani, notoriamente grande amante delle belle donne, sono stati interpretati in modo ambiguo anche dalla padrona di casa. I suoi apprezzamenti sono sembrati riferiti ai piedi della Capua, che si è presentata in tv con dei jeans attillati, una giacca con lustrini e delle décolleté nere con tacco molto alto. Ad un certo punto della diretta, Caterina Balivo dopo l’ennesimo commento sulle scarpe della sua avvenente ospite non ce la fa più. Così, tra la disperazione e il divertito, sbotta contro Vissani: “La scarpa ora me le tolgo io e te la tiro in testa”, afferma togliendosi la sua calzatura e facendo il gesto di picchiare sul capo lo chef. (continua dopo la foto)

Gianfranco Vissani: i complimenti poco graditi a Roberta Capua nel programma Vieni da me

Durante la sua intervista, dove si è commossa per le parole del padre, la prima vincitrice di Celebrity MasterChef Italia ha dichiarato di non sentirsi sexy. Vissani anche qui ha voluto dire la sua sul fascino della donna: “La tua napoletanità si vede, e poi non ti fai mancare niente”. Il suo vuole essere un complimento, ma Roberta non sembra gradire. “Io andrei avanti”, commenta la Balivo quasi imbarazzata. “Meglio!”, risponde la Capua con espressione un po’ annoiata.