Caterina Balivo e Vieni da Me nella bufera per l’ospitata della Mussolini

Bufera su Vieni da Me e Caterina Balivo per l’ospitata di Alessandra Mussolini: sui social piove di tutto, Twitter inferocito

A Vieni da Me (Rai Uno) è sbarcata Alessandra Mussolini. E in un amen Twitter è diventato una bolgia. Tantissimi i commenti dei telespettatori che hanno mal visto l’ospitata. E tantissimi coloro che hanno criticato sia la scelta della trasmissione sia la padrona di casa Caterina Balivo. Sul social del cinguettio è davvero arrivata una cascata di reazioni dure. Alcune durissime che hanno puntato il dito sulla parentela della politica e sulle sue posizioni passate su diverse tematiche. In molti hanno scritto che Vieni da Me, essendo uno show in onda sulla tv pubblica, avrebbe potuto tranquillamente evitare di invitare la Mussolini. Visto il clima che si è respirato, non è nemmeno stato chiesto il classico intervento social di Lorenzo Farina, che a ogni intervista dà sempre un flash sul sentiment del pubblico da casa.

Vieni da Me: tweet e niente intervento di Lorenzo Farina

Oltre al profluvio di commenti negativi sulla scelta del programma, durante la diretta tanti coloro che si sono chiesti come avrebbe reagito Lorenzo Farina nel commento social. Evidentemente però, vista la situazione, si è preferito non dare parola all’esperto social. Alcuni tweet a caldo: “Cosa dovrà dire il povero Lorenzo Farina quando Caterina gli chiederà cosa dice il social di questa ospitata? Davvero imbarazzante”. “Lorenzo, se hai il coraggio, di cosa si dice sui social della signora Mussolini”. “Non vorrei essere nei panni di Farina visto che di tweet a favore della Mussolini non c’è ne sono manco per sbaglio”. Di seguito una parte dei tweet inferociti contro la conduttrice, il programma e l’ospite:

Agghiacciante la presenza della Mussolini, che vergogna #Vienidame — 𝒂𝒍𝒊𝒄𝒆 (@alixshawn) February 28, 2020

L'Italia è quella nazione che ha talmente tanta memoria storica che ci mette in Rai, alle 2 di pomeriggio Alessandra Mussolini. #vienidame — Elisabettulla (@Elisabettulla) February 28, 2020

Ho cambiato canale appena va via quella persona rimetto sulla Rai che delusione! #VieniDaMe — giovi.#facciamorete (@francigiovi48) February 28, 2020

Caterinabbalì, io ti voglio pure bene… Ma perché inviti sta gentaccia?#vienidame — Pierluigi Guidi (@PierluigiGuidi) February 28, 2020

Ma voi avete idea di chi era il nonno della persona che avete in studio? Non avete un po’ paura ad averla lì a due passi? #vienidame — Massimo (@Mamox__) February 28, 2020

C4ter1n4 B4l1v0 se inviti la Muss0l1n1 per me sei cancelled #vienidame — Bimbo di Alketa Vejsiu💁🏼‍♀️💖🌈 (@irbag98) February 28, 2020

cosa dovrà dire il povero lorenzo farina quando caterina gli chiederà cosa dice il social di questa ospitata? davvero imbarazzante #vienidame — • (@Iungolinea) February 28, 2020

*intervista impostata sul personaggio per evitare questioni politiche* il mio cervello: F4SC1ST4™ CHIUDETELE QUEL MICROFONO #vienidame — Luds,, ⍟⃝ (@MENDEVS98s) February 28, 2020

DURA ANCORA TANTO QUESTO SCHIFO???#vienidame — Ce n'è per tutti (@cenepertutti) February 28, 2020

#Vienidame

La balivo è la Barbara D'urso dei povery — Un Tugurio (@un_tugghi) February 28, 2020

Mi dispiace per caterina balivo veramente mi dispiace e per la Rai una grande caduta di stile! #vienidame — giovi.#facciamorete (@francigiovi48) February 28, 2020

#vienidame oggi non si può guardare! Una Mussolini orrenda e che non si può sentire su #Rai1 — Cesarina Aiello (@CesarinaAiello) February 28, 2020

Meglio che la Mussolini torni a sparare le sue caxxate nei salotti della D’Urso, che è il luogo più consono… Noi spettatori della #Rai pretendiamo una tv di qualità!#vienidame — SimoPink (@SimoPinkPanther) February 28, 2020