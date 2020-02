Alessandra Mussolini è Sophia Loren: la sorella della diva scrive alla figlia

Alessandra Mussolini omaggia Sophia Loren a Domenica Live: la sorella della diva scrive in diretta alla figlia

A Domenica Like, la nuova rubrica di Domenica Live, è sbarcata Alessandra Mussolini che per l’occasione ha vestito i panni della zia Sophia Loren. Nella fattispecie la politica e opinionista televisiva ha imitato la diva, rimembrando la famosa scena del film “Pane, amore e…” in cui la Loren, con indosso un abito rosso, faceva sognare milioni di italiani (e non) sulle note di Mambo italiano. Terminata la performance, a gran sorpresa, è arrivato il messsaggio in diretta di Maria Scicolone, la sorella di Sophia nonché madre di Alessandra. Ad annunciarlo con grande entusiamo la padrona di casa del salotto tv, Barbara d’Urso.

L’orgoglio di Barbara d’Urso a Domenica Live

“Scusatemi è un momento meraviglioso. Alessandra Mussolini mi stava dicendo che ha mandato la sua immagine alla mamma Maria Scicolone, che è la sorella di Sophia Loren, che si è commossa e ha detto ad Alessandra, sua figlia: ‘Il regalo più bello che potessi farmi'”. Con queste parole, pronunciate con orgoglio, Barbarella ha reso noto il gesto affettuoso di mamma Maria nei confronti di Alessandra.

Maria e Sofia, la storia delle due sorelle Scicolone: inizialmente la mamma di Alessandra non fu riconosciuta dal padre

Maria Scicolone è nata a Pozzuoli nel 1938 dall’insegnante di pianoforte Romilda Villani e da Riccardo Scicolone. Fu la secondogenita della coppia. La prima fu Sofia Villani Scicolone, la diva nota come Sophia Loren. All’epoca mamma e papà non erano sposati, e dopo una convivenza a Roma, dove nacque la Loren, l’uomo lasciò la compagna che tornò a Pozzuoli nella casa degli umili genitori. Riccardo riconobbe la prima figlia Sofia, cresciuta in casa sua nella Capitale, ma non riconobbe inizialmente Maria, che venne alla luce nella casa dei nonni Domenico e Luisa.