Caterina Balivo, Venezia: reggiseno free e bacio a Dempsey (video)

Tempo di red carpet e sfilate a Venezia, dove in questi giorni si sta svolgendo l’ottantesima edizione della Mostra del Cinema. Sul tappeto rosso una parata di star. Ieri è apparsa anche la coppia formata da Caterina Balivo e Guido Maria Brera. L’imprenditore e sceneggiatore ha optato per uno smoking classico scuro, la conduttrice campana ha scelto un completo giacca pantalone nero, con il dettaglio del reggiseno a vista. Nulla di volgare, tutto molto glamour.

Mentre la coppia era sul red carpet è spuntato sul tappeto rosso quel gran pezzo di ‘esemplare’ di Patrick Dempsey, che in laguna è sbarcato per presentare il film ‘Ferrari’, diretto da Michael Mann. Non appena la star hollywoodiana ha visto Brera, lo ha abbracciato calorosamente e con una larga risata affettuosa. Subito dopo è spuntata Caterina Balivo, che ha scandito un fragoroso “Patrick”, raccogliendo anche lei l’abbraccio del divo con scambio di bacio, naturalmente sulla guancia.

La conduttrice ha postato il filmato sui suoi profili social. Le sue fan si sono ‘sciolte’, palesando un pizzico di invidia e chiedendo che cosa avesse detto all’attore. Il dialogo si è svolto in inglese, con Caterina che ha domandato a Dempsey dove si trovasse sua moglie. La star ha indicato che era poco distante. Quindi i baci, gli abbracci e la promessa di ‘beccarsi’ in sala.

Caterina Balivo e il ritorno in Rai: tutto pronto per “La volta buona”

Tutto pronto per il ritorno su Rai Uno di Caterina Balivo, che sostituirà Serena Bortone (che ha guidato “Oggi è un altro giorno” negli ultimi tre anni), con il nuovo programma “La volta buona”, in onda da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 16. La conduttrice campana andrà ad occupare quello stesso spazio che già aveva coperto, sempre sull’ammiraglia della Tv di Stato, con “Vieni da me”. Le aspettative sono alte e la speranza dei vertici di Viale Mazzini è che vengano migliorati i risultati già buoni ottenuti in termini di share dalla Bortone. Una sfida non facile per la Balivo che si è detta comunque fiduciosa.