Caterina Balivo, ritorno in Rai: “Fossi invidiosa, mi starei antipatica”

Caterina Balivo sta per tornare su Rai 1. Dopo l’esperienza con Vieni da me, lunedì 11 settembre occuperà ancora una volta la fascia pomeridiana con il suo nuovo programma, intitolato La volta buona. Intervistata da Chi, la conduttrice televisiva si è raccontata, anticipando qualche dettaglio dello show che la vedrà alla guida tra pochi giorni.

Caterina Balivo e il ritorno in Rai

Caterina Balivo si prepara a tornare in prima linea, anche contro chi la critica. A 19 anni aveva avuto il primo contratto in Rai, mentre a 26 le sue prime serate: “Se fossi invidiosa, molto probabilmente, mi starei antipatica anch’io” ha detto. “Nel momento in cui ti poni come una donna ambiziosa, che non si vuole mortificare e con un suo pensiero ben preciso, iniziano ad arrivare i detrattori” ha poi continuato.

Dopo l’esperienza a Vieni da me, conclusasi nel 2020, Caterina si è “ascoltata dentro“, senza più farsi travolgere da condizionamenti esterni. “Quando mi sono fermata e quando, qualche tempo dopo, ho ricominciato scegliendo soltanto quello che mi somigliava, ho capito che ce l’avevo fatta” ha raccontato.

La conduttrice tornerà presto ad occupare quella fascia di palinsesto che, fino a poco tempo fa, era stata occupata da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e, in occasione dell’intervista, Caterina Balivo ha svelato qualche dettaglio su La volta buona, programma che vuole essere contemporaneo. Si cercherà di portare leggerezza e divertimento, raccontando eccellenze italiane in vari ambiti (sociale, culturale, sportivo, imprenditoriale). Non mancherà l’intrattenimento, senza tralasciare l’attualità. La conduttrice ha poi aggiunto: “Ci saranno interviste, giochi, musica, ma anche collegamenti e salotti. Inoltre tornerà, finalmente, il pubblico in studio“.

Il promo de La volta buona

Un promo del nuovo programma di Caterina Balivo era stato diffuso nelle scorse settimane dai canali social ufficiali della Rai. Da quanto si è potuto intuire, la struttura de La volta buona potrebbe essere molto simile a quella di Oggi è un altro giorno condotto da Bortone. La novità più grossa dovrebbe essere nei contenuti, con la Balivo che punterà, probabilmente, più sull’intrattenimento, a differenza di Bortone che, avendo una formazione giornalistica, era in grado di ospitare anche esponenti del mondo politico.

La sostituzione di Oggi è un altro giorno con La volta buona mette Caterina Balivo di fronte ad una sfida non facile. Prima del programma di Bortone, l’ultima edizione di Vieni da me della conduttrice campana aveva registrato uno share medio del 12%. Con Bortone la fascia pomeridiana era passata dal 12% al 16%. Ora in palinsesto c’è di nuovo Caterina Balivo: riuscirà a fare ancora meglio?