La volta buona, promo con la Balivo: che difficile sostituire Bortone

Rai Uno svela qualcosina in più del nuovo programma pomeridiano feriale in onda da settembre, La Volta Buona. Lo show andrà a sostituire Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e sarà condotto da Caterina Balivo. E proprio quest’ultima è apparsa nelle scorse ore sui profili social della Tv di Stato con un video promo ufficiale. Da quel che si è capito, la struttura della nuova trasmissione non si allontanerà granché da quella della Bortone.

Il promo ufficiale de La Volta Buona di Caterina Balivo

“Ci sono, ho un piano, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Il salotto: attualità, spettacolo, fiction e gioco da casa. Poi raggiungo l’ospite per il faccia a faccia. E continuo a raccontare il bello dell’Italia”, ha spiegato nel promo la Balivo. Anche il format Oggi è un altro giorno prevedeva il faccia a faccia. Non c’era invece alcun gioco con i telespettatori. La novità più grossa sarà però nei contenuti.

Caterina Balivo ha già un piano per raccontare l’Italia e gli italiani.

Con #LaVoltaBuona torna a casa e nelle nostre case. Tutti i pomeriggi alle 14 su Rai 1.@caterinabalivo https://t.co/Xu12hMIO1h — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 8, 2023

La Bortone, anche per via della sua formazione giornalistica, è stata in grado di far ‘digerire’ ospiti politici nel pomeriggio di Rai Uno. Assai difficile che la Balivo andrà a battere tale strada. Più probabile che si manterrà sulla linea del puro entertainment.

Capitolo ospiti sempre presenti. La Bortone li chiamava ‘affetti stabili’, la Balivo, secondo quanto spiegato di recente da TvBlog, si avvarrà del cosiddetto cast fisso. Nella sostanza, chiamarlo in un modo o nell’altro non cambia nulla. Chi ci sarà a dare manforte alla presentatrice campana? Sono trapelati i nomi del wedding planner Enzo Miccio, dell’esperto musicale Dario Salvatori, del professor Umberto Broccoli e dell’autore Gianni Ippoliti.

La sfida per nulla semplice di Caterina Balivo: non sarà facile non far rimpiangere Serena Bortone

La sostituzione, a tratti incomprensibile della Bortone, pone Caterina Balivo innanzi a una sfida tutt’altro che semplice. Si ricorda che prima di Oggi è un altro giorno andava in onda Vieni da me, show condotto proprio dalla Balivo. L’ultimo anno veleggiò attorno al 12% di share, non proprio un successone. La Bortone, in tre anni, ha portato la fascia pomeridiana di Rai Uno dal 12 al 16%. Ora la palla torna nelle mani della presentatrice campana. Una brutta gatta da pelare.