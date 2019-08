Caterina Balivo, vacanze terminate: “Agosto è iniziato così”

Caterina Balivo, le vacanze sono terminate. La conduttrice è tornata a lavoro

Dopo aver trascorso parte della sua estate nella splendida cornice delle acque e del paesaggio di Capri, Caterina Balivo è tornata a casa. La conduttrice infatti ha terminato il suo periodo di relax per tornare a lavorare. Dunque, Agosto per lei è iniziato così, negli uffici Rai tra mille riunioni per il programma Vieni da Me che tornerà a Settembre su Rai Uno. Caterina ha raccontato il suo ritorno a lavoro tramite Instagram tra stories e fotografie che la ritraggono super sorridente. Anche se, ahimè, come lei stessa ha confessato la stanchezza di certo non manca. Come lei anche buona parte delle sue fan sono tornate a lavoro e sotto le sue immagini le hanno svelato com’è stato riprendere la solita routine dopo un bel periodo di vacanze. La Balivo, come sempre, si è mostrata molto felice di leggere le storie delle sue fan e molto disponibile nel rispondere ai loro commenti.

Caterina Balivo: “Il mio Agosto è iniziato così”

Sul suo profilo Instagram, Caterina ha pubblicato delle foto che la ritraggono sorridente mentre, seduta sull’erba del parco, è intenta a mangiare un tramezzino. “1 Agosto, Roma: prima riunione della giornata andata, ora partiamo con la seconda riunione per Vieni da Me, ma prima… pranzo all’aperto! E voi, come è cominciato il vostro Agosto?” ha scritto la conduttrice. Alcune si sono dette sorprese nel vederla seduta e spensierata al parco, qualcun altro invece le ha chiesto come ha fatto ad aver pranzato solamente con un semplice tramezzino. Alle sue fan, in pensiero per lei, Caterina ha svelato di essersi rifatta a cena ma non ha nascosto loro di essere tornata a casa molto stanca.

Caterina e l’abito del suo matrimonio “riutilizzato”

Durante la sua ultima domenica trascorsa a Capri, Caterina Balivo ha sorpreso tutte le sue follower. La conduttrice di Rai Uno ha postato una foto che la ritraeva felice e sorridente mentre indossava uno svolazzante abito bianco. La Balivo ha poi rivelato che quel vestito è per lei molto speciale visto che lo ha indossato per il pranzo del suo matrimonio. Caterina ha scritto: “Indosso l’abito messo per il pranzo del mio matrimonio, amo dare mille vite alle cose” guadagnandosi l’approvazione di tantissimi dei suoi seguaci tra cui Marco Mengoni che si è congratulato con lei.