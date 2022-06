Caterina Balivo è pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo. A breve la si vedrà al timone di due nuovi programmi: guiderà “Help – Ho un dubbio” su Rai Due e “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv8. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato dettagliatamente i motivi che l’hanno tenuta lontana dalla tv per mesi, smentendo il credo comune che si è forgiato di recente. La conduttrice campana, a differenza di ciò che pensano molti, non si ‘eclissata’ per stare con i figli e il marito. La questione è un poco più complessa.

Innanzitutto ha atteso che le venissero proposti progetti affini alle sue corde, evitando di imbarcarsi in show che non l’avrebbero soddisfatta. Quindi ha parlato in modo schietto della sua vita familiare. “Non mi piace quando si dice che non ho fatto tv per i figli, perché non è vero. Ci sono donne che lasciano i figli dall’altra parte del mondo per venire a lavorare. Io sinceramente la tata me la sono tenuta”, ha raccontato l’ex timoniera di “Vieni da me”.

A Tv Sorrisi e Canzoni, la Balivo ha smontato anche un’altra voce circolata sul suo conto di recente, ossia quella che si sia presa una pausa dal lavoro perché mantenuta dal marito (Caterina è sposata con il finanziere e scrittore Guido Maria Brera). Nel rispondere a tale chiacchiericcio ha menzionato Sonia Bruganelli, l’opinionista del GF Vip 6 che più volte è finita sotto accusa delle malelingue che hanno insinuato che si crogioli nella ricchezza del compagno.

“Anche noi persone dello spettacolo – ha puntualizzato la Balivo con una punta di ironia nei confronti degli scettici – abbiamo voglia di cambiare ogni tanto. Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, potrebbe benissimo permettersi di non fare niente e invece lavora, e pure tanto”.

Sempre in merito al tema figli, madri e lavoro, Caterina ha sostenuto che lei è una di quelle donne “che pensa che la vita può essere meravigliosa anche senza figli. La forza è solo in noi stessi”.

La Balivo è poi tornata a sottolineare che, stranamente, nel panorama televisivo italiano non ci sono donne al timone di quiz show, candidandosi per essere un outisider. Dichiarazioni velate di polemica e non a caso visto che, in effetti, quel genere di programmi appaiono come un inespugnabile feudo maschile.

Caterina Balivo, la crisi coniugale è stata archiviata

La Balivo ha anche fatto intendere che i problemi di coppia avuti con il marito durante il lockdown sono stati archiviati. In un’intervista rilasciata a Verissimo, aveva preso tutti in contropiede spiegando di aver vissuto una delicata crisi con il compagno. Oggi tutto è stato superato.